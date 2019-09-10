2019-09-10T18:31:48+03:00
Общество

Отправили бы Сенцова на лесоповал, перестал бы бредить о танках

Колумнист "КП" Сергей Мардан рассуждает, почему украинский террорист растолстел в российской тюрьме, а вернувшись по обмену в Киев, начал грозить въехать в Крым на броне
Сергей МАРДАНжурналист
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Режиссёр-пиротехник СенцовРежиссёр-пиротехник СенцовФото: REUTERS
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«Танки» — это какая-то распространённая фиксация у творческих людей.

Белым Abrams бредил недостреленный Бабченко, рисуя в своём воображении картины покорённой Москвы, в которую он въезжает вместе с американским экспедиционным корпусом.

Теперь обещает въехать в Крым на танках режиссёр-пиротехник Сенцов.

Судя по сытой роже иконы украинского сопротивления, распорядок его дня в русской тюрьме включал ежедневный борщ на говяжьей грудинке, вареники, молочную рисовую кашу с пенками и кисель с сушёными грушами. И World of Tanks. Обязательные шесть часов «танчиков».

Романтика у настоящих танкистов обычно заканчивается после замены трака гусеницы на каком-нибудь Т-80У. Желательно зимой в поле — и чтобы от ледяного ветра в лицо зубы ныли.

Если бы режиссёр Сенцов во время своей отсидки валил лес в красноярской тайге или строил дорогу на Магадан, место военных аллюзий в его голове прочно занимали бы исключительно картины мирной жизни — и на Украину вернулся бы законченный пацифист.

УФСИН действительно нуждается в коренной реформе. И нет, я имею в виду не тотальную гуманизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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