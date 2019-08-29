Украинский режиссер Олег Сенцов этапирован в Москву

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-29T10:55:51+03:00

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Осужденный по обвинению в терроризме режиссер Олег Сенцов был этапирован в Москву из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Сейчас украинец находится в Бутырской тюрьме. Об этом сообщил информированный источник.

Согласно его данным, режиссер покинул колонию №8 в городе Лабытнанги в качестве участника обмена заключенными с украинской стороной.

"Сенцов этапирован из колонии Лабытнаги в Москву. Он содержится в одном из столичных СИЗО", - цитирует ТАСС знакомого с ситуацией источника.

Адвокат осужденного Дмитрий Динзе не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Сайт kp.ru писал, что в августе 2015 года Сенцова признали виновным в подготовке двух терактов в Крыму и еще одной атаки, а также в создании ячейки запрещенной в России организации "Правый сектор" на территории нашей страны. Документалиста приговорили к 20 годам лишения свободы.

moskalkova.official Татьяна Москалькова беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции

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ИСТОЧНИК KP.RU