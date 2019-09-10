2019-09-10T18:38:57+03:00
Политика

Сенцов готов вернутся в Крым «только на танке»

То есть - никогда
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Сенцов заявил, что выглядит располневшим по той причине, что он готовился к новой голодовкеСенцов заявил, что выглядит располневшим по той причине, что он готовился к новой голодовкеФото: REUTERS
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Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм и переданный Украине в рамках недавнего обмена «удерживаемыми лицами», стал в Киеве звездой первой величины. Нет сомнений, что этот ажиотаж скоро пройдет (стоит вспомнить историю Савченко, например), но пока Сенцов становится центром внимания, где бы он ни появился.

И он старается оправдать надежды, делая заявления одно громче другого и совершенно не заботясь о том, что некоторые из них находятся за пределами здравого смысла. Впрочем, кого этим удивишь на нынешней Украине?

Так, например, на пресс-конференции, прошедшей в Киеве, Сенцов заявил, что выглядит располневшим по той причине, что он готовился к новой голодовке, а поэтому «наедал» вес. Смешное заявление, с которым лучше не знакомить диетологов.

Впрочем, другое заявление так называемого режиссера, снявшего один-единственный любительский фильм в жанре УГ, оказалось еще смешнее. Рассказывая о собственных планах Сенцов много говорил о планах жить, «освободить всех из российского плена» и т.д. И понятно, что на пресс-конференции просто не могла не прозвучать тема Крыма, откуда Сенцов, собственно, и родом.

- Касаемо Крыма – вернусь туда только на танках, но пока не можем, - заявил, горько вздохнув, террорист-режиссер, но, видимо, поняв, насколько комично это выглядит, поспешил «исправиться». - Не нужно мои слова воспринимать буквально.

Ну вот, а мы уж предвкушал, как Сенцов с Бабченко будут танк делить. Покинувший Россию журналист Аркадий, которого СБУ сначала «убила», а потом «воскресила», помнится, тоже обещал, что приедет в Москву на американском танке. И будет щедрой рукой в ответ на букеты цветов со стороны населения разбрасывать банки гуманитарной то ли тушенки, то ли сгущенки. Очень интересное было бы зрелище, когда одному на танке в Крым, а другому - в Москву. Так на всех ведь и танков не напасешься.

И вот, если Сенцов победит в споре за танк, главное, чтобы не начал готовиться к голодовке - а то в танк может не влезть.

Хотя, он же предупредил насчет того, чтобы его слова не воспринимали буквально. Наверное, и насчет голодовки тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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