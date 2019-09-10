2019-09-10T19:13:10+03:00
Спорт

Псих, ковбой или алкоголик: с кем будет драться Нурмагомедов

Следующий бой Хабиба может состояться в декабре
Георгий ШАКОВ
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Весь мир следит за новым соперником НурмагомедоваВесь мир следит за новым соперником НурмагомедоваФото: REUTERS
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Еще не успели утихнуть страсти по предыдущему бою Хабиба против Дастина Порье, как весь мир следит за новым соперником Нурмагомедова. Отец Хабиба Абдулманап не раз говорил, что Хабиб нацеливается на цифру в 30 побед и далее планирует уйти из большого спорта. Таким образом, у чемпиона UFC осталось в запасе всего два боя. Первый вполне может состояться в конце декабря, учитывая, что в UFC принято защищать свой пояс два раза за календарный год.

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Главный претендент — Тони Фергюсон

История Хабиба и Тони Фергюсона — самая драматичная в UFC. Хабиб был заявлен на бой с Тони уже четыре раза, но поединок постоянно срывался. Дважды по вине Нурмагомедова, дважды по вине Фергюсона.

Тони Фергюсон — единственный реальный оппонент для Хабиба в легком весе. Боец по кличке «Эль Кукуй» идет на серии из двенадцати побед подряд. Фергюсон — самый зрелищный атлет в UFC, практически всегда получает премию за лучший бой вечера.

Особой вражды у него с Хабибом нет, но иногда американец все же набрасывает обидные высказывания в адрес россиянина на радость журналистам. Особенно активен Тони стал после очередной победы Нурмагомедова.

«У меня раньше были стычки с командой Хабиба. Его окружение — простая кучка хулиганов. Я голоден до боя с Хабибом. Пусть и дальше ест гамбургеры. Наслаждайся этим, тупица. Но не толстей, нам нужно подраться в декабре».

Фергюсон последний раз дрался летом, но вообще год для него сложился непросто. Тони едва не упекли в психиатрическую больницу. Казалось, что его карьера под угрозой. Жена бойца даже была вынуждена обратиться в полицию, так как опасалась за свою жизнь. Супруга рассказала, что боец искал чип в ноге и перестал спать. Через некоторое время Фергюсон получил медицинскую помощь и вроде бы забыл о своих страхах, но не исключено, что ситуация повторится и бой снова сорвется.

Реванш Хабиба с Конором Макгрегором в Москве?

Сразу после боя Хабиба и Порье Конор Макгрегор попросил организовать реванш в Москве. Вариант маловероятен, так как в России пока не проходят чемпионские бои. Это связано с отсутствием возможности у UFC заработать на платных трансляциях. Бой Конора и Хабиба в США возможен, но для начала ирландцу неплохо бы провести разминочный поединок.

Владелец UFC Дана Уайт ранее дал понять, что для Конора двери открыты всегда, но Хабиб и его команда не имеют особого желания выходить в октагон против ирландца. Не только Нурмагомедов, но многие другие бойцы смешанных единоборств не стесняются называть Конора безумным алкоголиком. В последнее время легенда UFC больше сосредоточена на продвижении виски, нежели спортивной карьере.

Хабиб Нурмагомедов побеждает Конора МакГрегора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хабиб Нурмагомедов побеждает Конора МакГрегораФото: GLOBAL LOOK PRESS

Великий чемпион

Третий кандидат — Жорж Сен-Пьер. О бое Хабиба с канадцем мечтают все поклонники смешанных единоборств, однако тот официально завершил карьеру. В 38 лет он вряд ли рискнет репутацией ради одного боя. Ситуация также осложняется тем, что Сен-Пьер — не в весовой категории Нурмагомедова.

Масла в огонь подлил владелец UFC. Уайт на последней пресс-конференции сказал, что бой возможен, но не раскрыл каких-либо подробностей относительно своих мыслей. В любом случае чем дальше, тем меньше шансов увидеть сражение легенд из-за возраста канадца.

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Третий кандидат Жорж Сен-Пьер
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Худший вариант

Хабиб в любом случае должен будет отстаивать свой чемпионский пояс. Если денежный поединок сорвется, то придется соглашаться на проходных соперников. Пока таким выглядит победитель боя между мастером ударов ногами Джастином Гэтжи и 36-летним ветераном Дональдом Серроне по прозвищу «ковбой», который состоится уже 15 сентября. Скорее всего, лучший в их сражении получит статус претендента на чемпионский пояс и будет ждать своего шанса.

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Джастин Гэтжи и Дональд Серроне
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ИСТОЧНИК KP.RU

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