Помощница Быстрицкой: «За актрисой никто не ухаживал, она тихо умирала, никому не нужная»

Помощница народной артистки СССР объяснила, почему она подписала заявление в Следственный комитет, в котором говорится, что актрису ее окружение целенаправленно довело до крайней степени истощения.

Это письмо было подписано еще 10 июня, когда театр Русской песни Людмилы Зыкиной отмечал ее 90-летие в Бахрушинском музее. На вечере собрались друзья Зыкиной, которые знали и Быстрицкую, поскольку актрисы между собой много лет дружили.

- Все стали возмущаться, почему София Шегельман (родная сестра Быстрицкой, которая живет в Израиле – Ред.) отодвинула нас от Быстрицкой, - рассказала Людмила Голяндина. – Мы могли бы поддержать Элину Авраамовну, когда она лежала дома одна, не имея ни с кем связи, а Шегельман ее обманывала, что все ее бросили. Сама же она за Элиной не ухаживала, прилетала из Израиля только по своим делам. Рядом находились чужие люди, которых она наняла. Как и чем они ее кормили, - непонятно. Поэтому мы и решили написать письмо в Следственный комитете, пуская там разберутся.

Я не видела Элину Авраамовну несколько месяцев и увидела ее уже только на похоронах, она была страшно истощена. Все, кто ее знал при жизни, был в ужасе. Тогда стало понятно, почему к ней никого не пускала Шегельман.

Я работала у Элины Авраамовны в течение 5 лет. Вместе ездили на концерты. Ксения Рубцова (против которой сейчас возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении 38 миллионов рублей со счетов Быстрицкой – Ред.) была ее директором, я – ближайшей помощницей. Я покупала продукты, лекарства, готовила ей еду. Так как заботилась о ней Ксения, родная сестра Быстрицкой никогда о ней не заботилась. София Авраамовна всю жизнь пользовалась Элиной, которая взяла на себя этот груз в лице ближайших родственников и его тащила.

Я видела, как Элину Авраамовну встречали зрители – зал вставал, когда она выходила на сцену. Но ее сестра не замечала или не хотела видеть, кем является Быстрицкая для российского зрителя.

Была у Элины Авраамовны давняя подруга Валечка, которая прошла с ней 30 лет жизни, всегда рядом. Она была ее верной поклонницей, подругой, служанкой, сиделкой. Шегельман и Валечку отодвинула. По-моему, она вообще не интересовалась жизнью Элины в силу своей черствости или, может быть, она просто завидовала старшей сестре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверка СК Москвы: Элину Быстрицкую родственники могли заморить голодом

Подозрение вызывает и тот факт, что близкие советской актрисы запрещают эксгумацию тела (подробности)