Проверка СК Москвы: Элину Быстрицкую родственники могли заморить голодом

Следственный комитет Москвы проводит проверку по подозрению, что легендарную советскую актрису Элину Быстрицкую могли заморить голодом ее родственники.

С этой версией, которая не укладывается в голове, в СК обратились знакомые Элины Быстрицкой. Среди них - помощницы по хозяйству народной артистки СССР. Они считают, что Быстрицкую могли заморить голодом ее родственники, мол, семья актрисы намеренно ограничила круг общения с Элиной Авраамовной, не допускала к ней проверенных врачей и сменила сиделок.

После этого Быстрицкую целенаправленно доводили до крайней степени истощения. Кто доводил? Видимо, родная сестра актрисы - София Шегельман, которая живет в Израиле, но в последний год часто приезжала в Москву.

Софья Шегельман с мужем и правнуками. Фото из личного архива

По мнению заявителей Элину Авраамовну морили голодом на протяжении нескольких месяцев. 92-летняя актриса в конце концов скончалась в реанимации частной московской клиники.

Проверку по фактам, изложенным в заявлении, следователи начали в конце августа. Мы позвонили адвокату Софии Шегельман Анастасии.

- Следственный комитет обязан проверять все заявления, которые туда поступают. Это обычная практика, - говорит Анастасия Расторгуева. – В любом случае установить факты, о которых идет речь, может только эксгумация тела. А родственники на это свое согласие не дадут.

Напомним, сейчас расследуется уголовное дело по факту хищения 38 миллионов рублей со счетов Элины Быстрицкой. Сестра актрисы София Шегельман почти год назад написала заявление в полицию о пропаже крупной суммы.

По банковским выпискам стало понятно, что деньги со счетов снимала директор Быстрицкой - Ксения Рубцова, у которой была доверенность. После этого на Рубцову завели уголовное дело по факту хищения денег. Расследование еще не закончено.

При этом из квартиры артистки пропало завещание, которое должны озвучить через пол года после смерти. По слухам, в последней версии документа не была указана сестра Быстрицкой.

Из квартиры артистки пропало завещание, которое должны озвучить через пол года после смертиФото: "Экспресс-газета"

- Заявление в Следственный комитет – очередная попытка затянуть расследование, - продолжает Анастасия Расторгуева. - То, что говорят так называемые знакомые, фантазии и выдумки, очередная грязная попытка выкрутиться из сложившейся ситуации. Думаю, в процессе расследования уголовного дела, вскрылось большое количество фактов и нашлось немало свидетелей, в том числе среди врачей, друзей, коллег Элины Авраамовны, которые прекрасно знают, в каком она была состоянии в последнее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705528" frameborder="0"></iframe> Умерла Элина Быстрицкая.Ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Для миллионов людей она навсегда останется «Аксиньей всех времён и народов», «лучшей казачкой» и эталоном красоты...

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