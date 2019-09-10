Забавы ради: внучка российского олигарха, спустившая на липовую свадьбу 4,5 млн долларов, развелась и стала рэпершей

Когда гуляют богатые русские, об этом должен знать весь мир. А уж если дети богатых русских — то и подавно трепещи, планета. Именно так все и было в январе 2017 года, когда выходила замуж 19-летняя внучка российского олигарха, одного из хозяев аэропорта «Домодедово» Валерия Когана.

Пышное торжество для красавицы Ирины Беленовой и ее избранника Дэниела Кенвэя устроили в самом сердце Лондона, в знаменитом отеле The Landmark London. В качестве подарка молодоженам олигарх организовал шоу с участием мировых звезд. Чтобы доставить знаменитостей на вечеринку, потребовалось аж два частных самолета. Зато в тот вечер для молодых выступали Антонио Бандерас, Мэрайя Кэри, а также наши селебрити: Анна Нетребко, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Стас Михайлов, Владимир Винокур, Александр Серов… А главной звездой вечера стал сэр Элтон Джон, который спел для гостей 12 песен. Только на гонорары артистов ушло около 4,5 млн долларов. А сколько еще на сам банкет…

Cчастье молодоженов продлилось чуть больше годаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но после такого фееричного старта счастье молодых было недолгим — уже через год Ирина развелась. И снова так, что обсуждал весь мир.

- Я вышла замуж только ради того, чтобы отомстить своему бывшему, с которым я теперь снова встречаюсь. План сработал! - смеялась русская богачка на видео в Инстаграм, потягивая коктейли в клубе. Британская пресса тогда взорвалась: ничего себе забавы! Пригласить Элтона Джона ради бутафорской свадьбы?!

Два года назад поздравлял молодоженов с началом семейной жизни сам сэр Элтон джонФото: Instagram.com

И вот новый повод для обсуждений: после развода Беленова радикально сменила имидж и стала певицей. Внучка олигарха перебралась в Москву, покрасила волосы в розовый, облачилась в цепи и тяжеленные кроссовки — теперь она рэперша Hellgirl (с английского — Чертовка). Первая песня «Небо» уже записана: в ней английский текст перемежается с русским, в том числе и нецензурным:

gosh_satan по темным улицам летит ночной дозор

«Улыбаюсь сквозь зубы, надо смыться отсюда.

Дайте мне кислорода, дайте мне кислорода.

Ваши догмы — ***, все улыбки — с ***,

Заблудилась душа, лудит по небоскребам».

О планах начинающей певицы пока ничего не известно. Но даже если большой артисткой она не станет, почему бы не записать пару песен, если можешь себе позволить?

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«Чем старше детки, тем дороже игрушки!» - так можно переделать старую пословицу, глядя как роскошно живет внучка российского олигарха Валерия Когана – Ирина Беленова. Например, когда 19-летняя девушка захотела «свадьбу, которой неба было мало» дедушка – один из владельцев аэропорта «Домодедово» ее организовал. А поскольку внучка давно живет в Лондоне и ее избранник Дэниел Кенвэй – британец торжество решили провести в столице Туманного Альбиона в январе 2017 года. Поздравить молодоженов с началом семейной жизни тогда съехались самые яркие звезды как отечественной эстрады, так и зарубежного шоу-бизнеса (подробности)