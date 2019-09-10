Презентация Apple-2019: камеры для профессиональной съемки, часы-спасатель и планшет для творческих людей

Для меня это и вправду загадка: каждый раз, вслед за очередной презентацией Apple, раздается понурая критика – ну вот, опять ничего нового, яблочная компания уже не та, вот был бы жив Стив Джобс… И каждый раз сотни сайтов снова устраивают трансляцию из Купертино и показ нового гаджета оформляют, как горячую новость. Что не происходит ни с одной другой компьютерной компанией. Хотя, вроде бы, те на самом-самом острие и уже давно стали законодателем электронных мод.

Почему?

Для себя я это объясняю так: в отличие от других производителей, презентации Apple – это не про более мощные процессоры, более яркие экраны и зоркие камеры. Это про новые возможности, которые дает очередное произведение инженеров и дизайнеров. Не так важно сколько ядер у процессора и сколько линз в камере. Важно то, что вы сможете делать, вооружившись новым устройством.

Вот с этой точки зрения давайте и разберем, что же показали яблочники на этот раз.

Часы Apple Watch Series 5

Часы – это средство, которое позволяет в первую очередь развивать себя. Следить за здоровьем и правильно выстраивать спортивные тренировки. Узнать время – не самая главная возможность.

Часы Apple Watch Series 5 смогут работать 18 часов без подзарядкиФото: REUTERS

Поэтому что важно в новых Watch Series 5? Новые функции геолокации: встроенный компас, определение высоты над уровнем моря. Срочный вызов службы спасения даже есть вы находитесь за границей. Причем, часы сами распознают, если их владелец упал и находится без движения минуту. И сами могут вызвать экстренную службу. Это как раз про безопасность.

Плюс новые возможности операционной системы watchOS 6. В том числе «Отслеживание цикла», «Тренды активности» и «Шум» (предупреждает, когда шум вокруг достигает опасных для уха децибел).

Часы Apple Watch Series 5 смогут работать 18 часов без подзарядки.

У нас Apple Watch Series 5 (с модулем GPS) начнут продавать по цене от 32 990 руб.

Планшет

Вышел iPad уже седьмого поколения. Что тут для нас важно? Большой экран - дисплей Retina 10,2 дюйма. Поддержка стилуса Apple Pencil2. Доступ к документам на USB накопителях и файловых серверах. По сути – это мощный планшет для деловых людей, для дизайнеров, для тех, кто работает с мультимедиа.

Новый iPad по сути заменяет собой ноутбук, тем более, что на нем доступна полноразмерная клавиатураФото: REUTERS

Я, например, всегда беру с собой в поездки компактный iPad mini с диагональю 7,9 дюйма. Он помещается в карман куртки, легкий, позволяет проверять почту, читать книжки, листать фотографии. А вот обрабатывать фото, работать с несколькими документами на нем сложно – экран маловат. Новый iPad, который весит всего полкило – эти задачи решает. Но при этом по сути заменяет собой ноутбук, тем более, что на нем доступна полноразмерная клавиатура.

И, опять же, говоря о продуктах Apple, мы обращаем внимание на связку железа и операционной системы, которая из этого железа «выжимает» по максимуму.

С операционкой iPad OS появляется возможность видеть больше приложений на каждой странице, быстро переходить к виджетам, просматривать заголовки новостей, прогноз погоды, события в календаре. Появилась и новая палитра инструментов.

При этом по сравнению со своим собратом с приставкой Pro новинка будет заметно дешевле.

iPad 7 начнут продавать по цене от 27 990 руб. (модель с модулем WiFi) и по 38 990 руб. (модуль Wi-Fi + SIM-карта).

«Недорогой» iPhone 11

Apple представила iPhone 11 .Apple представила iPhone 11

Конечно, зрители ждали новые смартфоны. iPhone 11 (диагональ 6.1 дюйма) по сути - усовершенствованная версия смартфона с индексом Xr прошлого года. Но с двойной камерой.

Он может погружаться на глубину до 2 метров и находиться там до получаса. Не боится залива кофе.

iPhone Xr оказался самым популярным смартфоном из новинок прошлого года. Несмотря на то, что был показан и мощный, «многоглазый» XS Max. Так что вполне логично, что Apple выпустила модель с двумя камерами и дала ему понятный индекс – 11.

В iPhone 11 две камеры — широкоугольная и сверхширокоугольная. Они поддерживают съёмку видео 4K с расширенным динамическим диапазоном. Есть стабилизация видео.

В общем, это смартфон для молодежи, которая сейчас подсела на разные «видосики», для тех, кто погрузился в социальную сеть TikTok и рассылает своим друзьям уже не только селфи, но и короткие ролики.

Он может погружаться на глубину до 2 метров и находиться там до получаса. Не боится залива кофе.Фото: REUTERS

Со сверхширокоугольным объективом легче делать снимки архитектуры, пейзажи: камера захватывает в четыре раза больше пространства. А в режиме «Портрет» теперь можно снимать не только людей, но и домашних питомцев и различные предметы.

А фронтальная камера TrueDepth с разрешением 12 Мп тоже с широким углом обзора, позволяет попасть в кадр всей веселой компании. Можно снимать и видеоселфи — а том числе с разрешением 4K и частотой до 60 кадров в секунду.

Распознавание лиц Face ID будет работать существенно быстрее.

iPhone 11 будут доступны с памятью 64, 128 и 256 ГБ. Их цена начнется от 59 990 руб.

«Профессиональные» смартфоны

Apple представила iPhone 11 Pro.Apple представила iPhone 11 Pro

Ну и самое забавное, что показали в Купертино – новые смартфоны с приставкой Pro. Если раньше ею удостаивались планшеты, то теперь – впервые – умные мобильники. Почему?

На презентации в театре Стива Джобса было подчеркнуто - iPhone 11 Pro (диагональ 5,8 дюйма в разрешением 2436 х 1125 пикселей) и iPhone 11 Pro Max (диагональ 6,5 дюйма с разрешением 2688 х 1242 пикселя) — модели iPhone профессионального уровня. Что же нужно понимать под словом «профессионального»? Что их владельцы станут «профессионалами» в области «смартфонопользования». А владельцы других мобильных, выходит, «любители»?

Думаю, конечно же нет. Тут мы видим любовь яблочников играть с индексами и названиями (появился же как-то New iPad вместо планшета с нормальным порядковым номером).

Pro в первую очередь означает то, что набор железа в устройстве – максимально производительный для уровня развития техники 2019 года.

В iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max - три камеры - сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото. В сочетании с операционкой iOS 13 и ярким дисплеем Super Retina XDR они дают возможность не только снимать качественное видео, но и тут же обрабатывать его.

С iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max можно погружаться на глубину до 4 метров на 30 минут. Для дайверов – штука полезная. Хотя для съемок на такой глубине понадобится скорее всего и дополнительный свет.

То есть, по сути - 11 Pro и 11 Pro Max заточены под работу с видео и фотоконтентом. Процессор A13 Bionic по производительности превышает А12 на 20%.

Pro в первую очередь означает то, что набор железа в устройстве – максимально производительный для уровня развития техники 2019 годаФото: REUTERS

При этом новые аккумуляторы позволяют iPhone 11 Pro работать до четырёх часов дольше, чем iPhone Xs, а iPhone 11 Pro Max —до пяти часов дольше, чем iPhone Xs Max.

На iPhone уже снимали кинофильмы, рекламные ролики и целые репортажи. Pro позволяет это делать еще лучше.

Все три новые яблочные камеры снимают видео 4K с расширенным динамическим диапазоном и кинематографической стабилизацией. Сверхширокоугольная камера подходит для съёмки сцен с движением. Переключаться между тремя камерами очень легко, а функция аудиозума сопоставляет источник звука с тем, что вы видите в кадре, приглушая посторонние шумы.

Можно будет выбирать, на какую камеру снимать портреты: на широкоугольную или телефото. Съёмка в режиме «Портрет» выходит на новый уровень — с более широким углом обзора в кадр поместится сразу несколько человек. У телефотокамеры увеличена диафрагма (ƒ/2.0), поэтому в кадр попадает на 40% больше света по сравнению с iPhone Xs.

А функция QuickTake теперь позволяет начать запись видео, не переключаясь из режима фотосъёмки, а просто удерживая кнопку затвора.

По классификации прошлых лет, когда обозреватели пытались разобраться с возможностями новой мобильной техники, яблочные Pro, скорее нужно считать камерофонами. Но, конечно, это довольно однобоко – и все остальные возможности, которые предоставить iOS13 им доступны по полной.

И все же. На днях я побывал на лекции Александра Семенова - биолога и знаменитого фотографа-водолаза, снимающего морскую живность на недоступных для обычных дайверов глубинах. У него есть специальное глубоководное оборудование, которое стоит очень немаленьких денег. Саша во время выступления заметил – видимо, скоро можно будет погружаться с обычным смартфоном. Похоже, Apple услышали его. По крайней мере, новые аппараты Pro явно приближают такой момент.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут продаваться с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ по цене от 89 990 руб.