Пользователи соцсетей оценили новый Iphone 11 Pro с тремя камерами

10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии американская компания Apple показала миру свои новые гаджеты: обновленные «умные часы», планшеты и главный сюрприз для поклонников «яблочной» продукции – iPhone 11 Pro с тремя камерами.

Похоже, из всех новинок соцсети больше всех впечатлил именно этот смартфон с открывшимся третьим глазом. На заглянувших в него интернет-пользователей обрушился целый поток ассоциаций, а кто-то принялся фантазировать, как будет выглядеть айфон с приставкой «про» в будущем, если процесс дальнейшего наращивания числа камер зайдет слишком далеко.

Не прошло и нескольких часов после презентации, а социальные сети уже заполнили фотожабы на тему. Образцы народного интернет-творчества - в подборке "КП".

Продажи новых смартфонов Apple – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max более чем в трех десятках стран, в том числе и в России, начнутся уже совсем скоро, 20 сентября.

Предзаказ аппарата в России будет доступен со следующей среды, 18 сентября.Как сообщили в пресс-службе российского офиса компании, самый дешевый iPhone 11 обойдется в 59 990 рублей, а цена iPhone 11 Pro с тремя камерами стартует от 89990 рублей.

Apple представила iPhone 11 Pro.Apple представила iPhone 11 Pro

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Презентация Apple-2019: камеры для профессиональной съемки, часы-спасатель и планшет для творческих людей

Разбираемся в том, насколько принципиальны новинки для понимания тенденций развития смартфоностроения (подробности).