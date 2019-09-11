2019-09-11T02:42:54+03:00
Телевизор

Сериал «Кухня. Война за отель»: Деревянко вырос на три сантиметра, но Нагиева не победил

Закрытый кулинарный ситком неожиданно возвращается в эфир
Егор АРЕФЬЕВ
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Настоящие Бондарчук (слева) и Нагиев играют не очень настоящих сериальных Бондарчука и Нагиева. Запутанная, в общем, история. Фото: Канал СТСНастоящие Бондарчук (слева) и Нагиев играют не очень настоящих сериальных Бондарчука и Нагиева. Запутанная, в общем, история. Фото: Канал СТС
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Свежайший, цвета шоколадной хурмы Федор Бондарчук улыбается во все 32 жемчужных зуба и с распростертыми объятиями выходит на съемочную площадку. Никогда еще тяжелая работа не приносила столько удовольствия человеку. А что? Отпуск только завершился, свадьба с прекрасной Паулиной Андреевой, как говорят, на носу, вдобавок есть еще время погулять без кольца и насладиться официальной свободой.

Бондарчук - продюсер сериала «Кухня», у которого будет новый сезон - «Война за отель». Проект объединяет и легендарный уже сериал «Кухня», и его спин-офф под названием

«Отель «Элеон», у которого было три сезона. В этот раз героев двух проектов поместили в одну среду - почти как в голливудском блокбастере «Мстители», где собрали персонажей разных супергеройских фильмов.

- Мы решили объединить актеров «Кухни» и «Отеля «Элеон» в одном сериале, - объясняет новую идею Федор Бондарчук, который и сам ненадолго войдет в кадр. - У меня здесь не то чтобы роль - скорее фрагментарное появление. Играю самого себя. Более того, практически ту же ситуацию, в которой я оказался во время подготовительного периода перед съемками.

По сюжету Бондарчук приглашает Нагиева (и он по-прежнему играет самого себя - ну то есть фантазию сценаристов о себе) на переговоры и предлагает ему сыграть небольшую роль в его новой картине (кстати, 1 января у режиссера и впрямь выходит фильм «Вторжение» с бюджетом 645 млн рублей). Сериальный Нагиев слегка расстроен столь скромным предложением: роль, вероятно, проходная.

- Дим, что происходит?! - недоумевает Бондарчук. - К телефону не подходишь, пропал. Я предложил тебе роль, за которую любой артист загрызет. Козловский у меня в приемной сидит каждый день, на работу ходить не могу, Безруков плачет кровавыми слезами, Деревянко - знаешь такого? - маленький вырос даже на три сантиметра, чтобы сыграть! Но я всем говорил, что это роль только под Нагиева. Слышишь?!

Шеф Виктор Баринов (Дмитрий Назаров) по-прежнему болеет за «Спартак» и не ладит с дочерью. Фото: Канал СТС

Шеф Виктор Баринов (Дмитрий Назаров) по-прежнему болеет за «Спартак» и не ладит с дочерью. Фото: Канал СТС

Закусив губу, Нагиев молча поливает цветочки из пульверизатора, давая понять, что анчар его таланта зачахнет без вдохновенной подпитки.

- Сценарий не нравится? - догадывается вдруг Федор.

Оказывается, в реальности Бондарчук в самом деле уговаривал Нагиева сняться - только не в своей картине, а в «Войне за отель». Жизнь, вымысел - все смешалось.

Кроме Нагиева, в сериал вернется фанат «Спартака» Дмитрий Назаров - исполнитель роли шеф-повара Виктора Баринова, которому предстоит снять противоречия в отношениях с дочкой Катей (Валерия Федорович). Девушка, напомним, тоже повар, и тут уж нашла коса на камень: каждый считает, что он круче. Внутрисемейная война развернется на кухне ресторана, в котором династия работает под руководством бывшей зазнобы Нагиева - Элеоноры (Елена Ксенофонтова). Коварная бизнес-леди наняла их на работу вместе с героем «Отеля «Элеон» Михаилом Джековичем (Григорий Сиятвинда), чтобы насолить лысому мачо. Элеонора уводит из-под носа Нагиева новейший сочинский комплекс «Курортище» и вместе со звездной командой искусственно раздувает престижность нового отеля, скрывая его убыточность. Потом мыльный пузырь планируется продать Нагиеву. Кому война, а кому мать родна, как говорится.

- В какой-то момент мне показалось, что я попрощалась со своей героиней, - признается Ксенофонтова. - Но режиссер «Кухни» Антон Федотов предложил новую историю, и я не могла не согласиться. К тому же меня подкупили фамилии партнеров и линия моей героини, которую обещали сделать зажигательной. В продолжении Элеонору и Нагиева, с которым ее когда-то связывала лирическая история, ждет кровавая, при этом обаятельная и не лишенная эстетики и юмора война. В общем, все лихо закручено и есть с кем это лепить.

13-серийный проект «Кухня. Война за отель» выйдет в эфир СТС в новом телесезоне.

НЕ ПРОПУСТИ!

В ближайшие три дня смотрите захватывающие документальные фильмы от «Комсомольской правды».

«Через Джугджур и Маю. Путь Ивана Гончарова» Фото: Леонид ЗАХАРОВ

«Через Джугджур и Маю. Путь Ивана Гончарова»Фото: Леонид ЗАХАРОВ

«Через Джугджур и Маю. Путь Ивана Гончарова».

Джугджур... Горная страна на Дальнем Востоке России, протянувшаяся мощной дугой, образуя границу между Восточной Сибирью и побережьем Охотского моря. Корреспонденты «КП» прошли по Якутско-Аянскому тракту, который когда-то был нитью, связывающей Российскую империю с Русской Америкой. Часть пути пришлось преодолевать через горы и ущелья. Часть - по реке Мая. Именно по этому тракту возвращался из кругосветного путешествия писатель Иван Гончаров в середине ХIХ века.

«Моя планета», Среда, 19.50.

«Где же Тунгусский наш метеорит?» Фото: Евгений САЗОНОВ

«Где же Тунгусский наш метеорит?»Фото: Евгений САЗОНОВ

«Где же Тунгусский наш метеорит?»

Фильм посвящен одной из самых интересных загадок ХХ века - тайне Тунгусского метеорита. С 1908 года ученые и просто увлеченные люди ищут осколки космического пришельца и пытаются ответить на вопрос: «Что же это было?» Комета? Метеорит? НЛО? Экспедиции «КП» удалось ближе всех подойти к разгадке этой тайны. Более того - ученые, входящие в ее состав, доказали: все эти годы следы Тунгусского феномена искали не там! Экспедиция прошла 790 километров по рекам Кимчу, Чуня и Подкаменная Тунгуска. Они создали фильм, отвечающий на многие вопросы, что не дают миру покоя уже 111 лет...

«Моя планета», Четверг, 20.50.

Кадр из архивной фотосъемки

Кадр из архивной фотосъемки

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Одна из самых удачных попыток разобраться в загадочной трагедии прошлого века, случившейся на Северном Урале с туристами группы Игоря Дятлова. «Комсомольская правда» привлекла к участию в расследовании множество специалистов и тех, кого эта история коснулась лично. И хотя окончательного ответа пока получить не удалось, но есть твердая уверенность, от каких версий можно точно отказаться...

«Моя планета», Пятница, 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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