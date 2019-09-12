Сын Валерии - о женитьбе: Устроил бы пышную свадьбу - сказали бы, что проедаю деньги семьи

В августе стало известно о том, что у певицы Валерии появилась невестка. Старший сын звезды 25-летний Артемий (за плечами у наследника артистки престижный Женевский университет Вебстер и бостонский Беркли, которые парень окончил с отличием и с тремя дипломами - «бизнес-менеджмент», «IT-технологии» и «саунд-дизайнер». - Ред.) женился на своей однокласснице Наталье. Родителей жениха на свадьбе не было. Впрочем, не было и особых торжеств. Артемий и Наталья обошлись регистрацией брака.

Как выяснилось, Наташа родом из Новокузнецка. Мама девушки - бизнесвумен Кристина Коренная, глава компании «Кузнецкие ферросплавы».

- Наташа нам с Лерой всегда очень нравилась. Но мы до последнего не знали, что ребята встречаются. Свои отношения они долго держали в тайне, - рассказал «КП» продюсер Иосиф Пригожин, который воспитал Артемия Шульгина.

Свои отношения пара долго держала в тайнеФото: Из личного архива

«Мама расплакалась»

Женитьба старшего сына Валерии вызвала большой резонанс в соцсетях. Мол, родители не приехали, не поздравили, значит, тут что-то не так. «Комсомолка» дозвонилась до сына певицы, чтобы узнать подробности события.

- Знаменитые семьи делают пышные свадьбы, а у вас почему так скромно - только роспись без родителей? - спросили мы у Артемия Шульгина.

- Да, свадьбы как таковой не было. Я никогда не хотел широких празднований. Но причина не в этом. Просто все очень быстро произошло. Мы решили пожениться в апреле, а расписались в июле. За пару месяцев пышную свадьбу не сделаешь, - объясняет Артемий Шульгин. - И потом, свадьба требует много усилий. Как минимум полгода на подготовку торжества, чтобы все прошло хорошо.

Я по жизни перфекционист. На полноги делать не хочется. И, наконец, это серьезные затраты. У меня широкий круг друзей, большая семья. Это был бы очень масштабный праздник. У меня пока нет таких средств. Была бы пышная свадьба, сказали бы, что парень проедает деньги семьи.

В соцсетях уверяют: мол, они поженились так быстро, потому что невеста беременна. Еще пишут, что Наташу не приняла моя семья. Это абсолютная ерунда.

valeriya Валерии и Иосифу Пригожину избранница сына понравилась

- И как ваши близкие Наташу приняли?

- Мама была на кухне, когда я сказал, что решил жениться. Мама расплакалась. Даже не ожидал, что она будет так растрогана. Это было в Москве, когда я на пару дней прилетел на 50-летие Иосифа.

- А Иосиф не отговаривал от женитьбы?

- У нас с Йосей очень понятный диалог всегда. Он знает, что я всегда взвешиваю свои решения. Никогда не делаю что-то на эмоциях. Хотя Иосиф был удивлен, конечно. Но Наташу родители приняли хорошо. Они ее давно знают. Мы познакомились 7 лет назад, вместе учились в школе в одном классе. Много лет дружили... Самое главное - мы с женой одинаково смотрим на многие вещи, у нас единое мировоззрение.

«Родители еще не познакомились»

- Чем сейчас ваша жена занимается? Кто она по профессии?

- У нее два высших образования. Наташа изучала в университете бизнес и психологию. Думаю, в скором времени найдет свою нишу. Пока мне помогает по работе.

- Вы музыкальным продюсированием занимаетесь?

- Я читал в прессе, что родители мне подарили музыкальную студию. Не знаю, откуда берутся эти факты. Я работаю на швейцарский лейбл The Hana Road Music Group. Эта компания никак не связана с моими родителями. Деньги зарабатываю сам. Я звукоинженер по образованию и по окончании университета отправлял резюме во многие европейские рекорд-компании. Меня взяла на работу швейцарская фирма. Начинал я там помощником звукоинженера, со временем мне доверили возглавить компанию.

Сейчас занимаюсь развитием как компании, так и артистов, которые подписаны на наш лейбл. Работаем с очень успешным латино-американским артистом Алехандро Рейсом, с которым уже планируем тур по Америке. Латино-американская музыка сейчас на взлёте, и наш артист тоже сумел поймать эту волну.

- Ваши родители знакомы с родителями Наташи?

- Пока нет. Родители Наташи живут в Новокузнецке. Я думаю, когда у мамы будет там концерт, познакомятся. Плюс обязательно соберемся на каком-нибудь семейном празднике. На мое 25-летие родители Наташи не смогли прилететь. Прилетели только мои - мы стараемся не пропускать семейные праздники. Все-таки мы живем в разных уголках мира. Я в Швейцарии, в Монтре, а родители - в Москве. Хотя Иосифу и маме порой приходится жертвовать работой (из-за дня рождения сына певица пропустила в этом году «Новую волну» в Сочи. - Ред.), чтобы побыть с семьей.

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Никого из родственников 24-летнего Артемия на свадьбе не было

Певица Валерия всегда гордилась своим старшим сыном. За плечами у 24-летнего Артемия Шульгина престижный Женевский университет Вебстер и Бостонский Беркли, которые парень окончил с отличием и с тремя дипломами - «бизнес-менеджмент», «IT-технологии» и «саунд-дизайнер». Сейчас юноша нашел себя в продюсировании, возглавив в Монтре музыкальную компанию The Hana Road Music Group. (подробности)