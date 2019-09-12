Даже после своей смерти Хачатурян не пускает дочерей на учебу

Как сейчас живет семья? Какие страсти кипят между некогда ближайшими родственниками, а теперь непримиримыми врагами Ангелиной, Крестиной, Марией и родней их отца? Какие тайны раскрыли девочки следствию и о чем утаили другие члены большой армянской семьи - подробно обо всем этом сегодня, 12 сентября, в 23:00 в программе «Это реальная история» на канале ТВ-3.

Больше года прошло с момента страшного убийства - три сестры-погодки Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян убили собственного отца. 38 ножевых ранений. Удивительно, но когда вскрылись страшные подробности того, как жили девочки и что с ними вытворял родной отец, вся страна встала на защиту сестер, назвав их не убийцами, а жертвами.

Адвокат Крестины Алексей Липцер: «Больше 30 часов на допросах и следственных действиях»

Имена Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян не сходят с первых полос. Сами они за все это время не проронили ни слова. Им строжайше запрещено общаться с журналистами. Да и друг с другом тоже. Молча и покорно под прицелом десятков телекамер они проходят по коридору суда, молча слушают ходатайства прокуроров, адвокатов, судмедэкспертов. Про весь ужас и кошмар, который им пришлось пережить в доме отца, знают лишь самые близкие и следователи.

- За год на допросах каждая из сестер провела не меньше чем по 30 - 40 часов, - говорит адвокат Крестины Алексей Липцер. - Одно и то же по много-много раз (такова процедура). Про побои, насилие, про день убийства. Моей подзащитной это очень тяжело давалось, ее сестрам, думаю, тоже.

Михаил Хачатурян. Следствием уже установлено, что со своими девочками он обращался очень жестоко.

Адвокаты даже нашли для девочек психологов.

- Эмоциональное выгорание. А впереди у них еще много всего, - объясняет Липцер.

Статью «убийство группой лиц по предварительному сговору» (самую тяжкую из всех возможных в уголовном кодексе) сестрам так и не переквалифицировали. Хотя многие были уверены - после открывшихся фактов ни у кого не может быть сомнений, что это была необходимая самооборона. Но нет, они так и значатся в материалах дела как убийцы. Сейчас идет этап ознакомления с делом, на подробное изучение 30 томов потерпевшим и обвиняемым дали два месяца. Потом дело ляжет на стол прокурора, и он либо вернет на доследование, либо передаст в суд...

Адвокат Алексей Паршин с девочками в суде. Он защитник Ангелины, самой старшей из сестер.

«Нам передают подарки и письма со всей страны»

Между тем у девочек есть и домашняя, спокойная и размеренная жизнь. Напомним, что сразу после убийства Ангелину, Марию и Крестину отправили в СИЗО. Два месяца они провели в застенках. А после неожиданно для всех следователь попросил суд изменить меру пресечения на время следствия. Сестер прямо из зала суда отпустили домой под новую и пока еще редко применяемую в нашей системе меру «запрет определенных действий». Девочки могут жить обычной жизнью - ходить в школу, общаться с друзьями, с мамой, посещать врача - но строго с 7:00 до 21:00. Им можно все, кроме общения друг с другом и другими фигурантами дела.

- Почти год, как они дома, - говорит мама сестер Аурелия. - Квартира у нас одна, а расселить всех надо было по разным. Мария со мной, она тогда была несовершеннолетняя. Резко встал вопрос, куда пойти двум другим девочкам. Слава Богу, моя тетя пошла навстречу, и Ангелина живет у нее. А Крестина одна в квартире родственников в дальнем Подмосковье. Меньше всего повезло сыну. Сережа признан свидетелем по делу и не имеет права общаться ни с кем из сестер. Так что дома он жить не может и все это время ютится по друзьям-знакомым.

Мама сестер Аурелия Дундук.

- На что вы живете?

- Я подрабатываю. Выйти на полноценную работу не могу, потому что постоянно приходится ездить на допросы с Марией в СК (Аурелия ее законный представитель). Летом Крестина хотела устроиться на работу, полоть теплицы, чтобы хоть какие-то денежки зарабатывать. Но ничего не вышло из-за графика, не получалось так, чтобы она дома была в 21:00. Так что от этой идеи пришлось отказаться. Живем скромно, на еду хватает и слава Богу.

- После убийства вскрылся тот факт, что Мария и Ангелина весь 11-й класс пропустили, отец не пускал их на учебу. И в школе за год они были всего 7 раз…

- Да, было такое. Они даже ЕГЭ не пошли сдавать. Но как только их отпустили, мы сразу пошли и записались в школу. Мария окончила 11-й класс на четверки, она была на домашнем обучении. А Ангелина ходила на уроки и даже была на выпускном. Она очень хорошо окончила школу, все ЕГЭ сдала на высокие баллы. Отличница.

Фото девчонок из соцсетей.

- Одноклассники знали, что она именно та самая Ангелина Хачатурян?

- Сначала нет, а потом узнали. Но отношение к ней не изменилось от этого. Как было хорошее, так и осталось. Все дети в школе ее очень любили, я как-то пришла во время уроков, попросила кого-то из ребят ее позвать, так они спорить начали, кто побежит, все хотели нам помочь пусть даже и в такой мелочи. Так приятно было. Нас и незнакомые люди поддерживают. Недавно в Москве была акция в поддержку моих дочерей, давали концерт. Организаторы потом передали много писем и подарков. Мы все читали, плакали… На улицах девочек тоже часто узнают. И ни разу никакого негатива не было. Больше всем спасибо.

- А Крестина? Она продолжила учебу?

- Нет. Бросила колледж, говорит, не до учебы сейчас. Девочки, получив аттестат, тоже не стали никуда поступать. Что будет дальше, мы не знаем и даже боимся думать об этом. Будет суд, не будет? Если будет, то что решит. Я, конечно, очень хочу уже нормальной, спокойной жизни для дочерей. Чтобы они жили как обычные люди, когда еще это будет.

Наталья, ближайшая подруга матери девочек Аурелии. Женщины особенно сдружились после случившегося. Наталья всегда рядом, помогает и деньгами, и советом и всем, чем только может.

- Вы говорите в семье про то, что произошло?

- Нет. Хватает и допросов, и всех этих следственных действий. Мария первые недели дома рыдала без остановки, ей кошмары снились, что отец пришел (младшая из сестер Хачатурян признана невменяемой на момент совершения преступления, и судебными психиатрами установлено, что именно действия отца довели ее до такого состояния. - Ред.). Крестина тоже переживает сильно, она самая ранимая и нежная из всех сестер. Да тем более еще и одна совсем живет весь этот год. Поговорим еще потом, когда все закончится. Ведь закончится же рано или поздно.

Родня Хачатуряна уже сделала в той самой квартире ремонт и отдала в аренду

Ближайшие родственники убитого - его сестры, мама и племянник - тоже не сдают позиций. Они всеми силами стараются отстоять честь убитого Михаила. Активно ходят на допросы, участвуют в следственных действиях, пишут бесконечные ходатайства все с новыми и новыми требованиями и очень недовольны, что Ангелину, Крестину и Марию выпустили из СИЗО: «Они убийцы и должны сидеть в тюрьме!».

Но на фоне горя и траура не забыла родня утрясти и все имущественные дела. Из всех квартир, принадлежащих Хачатуряну, девочек они выписали сразу же. Аурелия не пошла ничего оспаривать, и никто из детей не вступал в права наследования (они живут в «трешке» за МКАД, которую выдала мэрия Хачатурянам как многодетным). А в той самой квартире, где и произошло убийство, сейчас вообще посторонние люди - Хачатуряны квартиру сдают.

Подъезд, куда выполз окровавленный Хачатурян. Дочери нанесли ему 38 ножевых ранений.

- Мой дядя виноват только в том, что требовал от сестер его слушаться, не гулять с мальчиками, не курить, не пробовать наркотики, - говорит племянник убитого Арсен. - Да, он был строгим отцом, но разве это преступление? Он очень любил девочек и всегда их баловал. Возил на отдых, покупал дорогие подарки. Никакого насилия никогда не было, это все вранье.

Потерпевшая сторона уже сменила несколько адвокатов. Последняя их защитница Юлия Нитченко, не успев приступить к делу, уже несколько раз очень ярко выступила. Побывала на нескольких ток-шоу и сделала ряд громких заявлений и почти влипла в скандал.

Улики преступления.

Московский психотерапевт Наталья Фомичева написала у себя на страничке в Фейсбуке:

«Ко мне тут обратились представители адвоката родственников Михаила Хачатуряна с просьбой дать экспертное заключение об отсутствии у сестёр Хачатурян посттравматического стрессового расстройства и выступить с этим заключением по ТВ. Заочное (!) заключение. Без диагностики, без личного общения с девушками, с нарушением всех мыслимых и немыслимых этических норм. Я прекрасно отдаю себе отчёт, что я не единственный психолог в этой стране и, получив мой отказ, они найдут кого-нибудь посговорчивей. Диагностика наличия/отсутствия посттравматического стрессового расстройства НЕВОЗМОЖНА без личного участия обследуемого! Любые заключения «заочно», «со слов», «по рассказам» и прочее являются профанацией и грубым нарушением профессиональных норм. Пожалуйста, имейте это в виду, если эти заключения все-таки появятся в деле».

Новые, шокирующие подробности

В этой истории еще много, очень много белых пятен. Кое-что пока еще просто нельзя разглашать (фигуранты дела связаны тайной следствия), а некоторые страшные секреты теперь уже скандально известного на всю страну Михаила Хачатуряна только всплывают наружу. Заглянуть в закрытые тома уголовного дела и узнать самую полную версию произошедшего можно 12 сентября в 23:00 в программе «Это реальная история» на телеканале ТВ-3.