2019-09-11T16:43:29+03:00
Спорт

Шумахера попытаются вылечить стволовыми клетками

Легендарного гонщика перевезли в парижскую клинику, где он пришел в сознание
Георгий ШАКОВ
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Семья Михаэля Шумахера по-прежнему требует уважения и не раскрывает информацию о жизни пилота после страшного падения на горнолыжном склонеСемья Михаэля Шумахера по-прежнему требует уважения и не раскрывает информацию о жизни пилота после страшного падения на горнолыжном склонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спортивный мир сотрясла сенсационная новость - Михаэль Шумахер находится в сознании, но в одной из парижских больниц. Согласно информации издания Le Parisen, секретными данными поделились работники учреждения.

Других подробностей о состоянии здоровья пока нет, однако известно, что Шумахера в больнице имени Жоржа Помпиду в Париже уже навестил бывший босс команды Ferrari Жан Тодт. Местные журналисты подсчитали, что он провел в больнице 45 минут.

Ставка на стволовые клетки?

Семья Михаэля Шумахера по-прежнему требует уважения и не раскрывает информацию о жизни пилота после страшного падения на горнолыжном склоне. Тем не менее, официально известно, что сейчас главным врачом по ситуации Михаэля является Филипп Менаше. Этот 69-летний профессор хорошо известен в медицинских кругах. Его прозвище «пионер клеточной терапии». Он совершил историческую операцию в 2000 году, когда использовал первые трансплантаты мышечных стволовых клеток для операции на сердце.

Один из бывших коллег Менаше, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что стволовые клетки — его настоящая страсть. Он всегда верил, что они помогут медицине совершить прорыв.

В октябре 2014 года Менаше добился исторического успеха. Он провел несколько удачных операций с использованием стволовых клеток. В частности, удалось спасти 68-летнюю женщину с тяжелым случаем сердечной недостаточности.

Профессор не захотел останавливаться и начал работать над следующим открытием. Теперь у Менаше есть цель — пересаживать стволовые клетки с помощью инъекции, а не тяжелой операции.

Легендарного гонщика перевезли в парижскую клинику, где он пришел в сознание Фото: REUTERS

Легендарного гонщика перевезли в парижскую клинику, где он пришел в сознаниеФото: REUTERS

При чем здесь Шумахер?

Ведущий исследователь научного сообщества во Франции задается вопросом: «Что они могут с ним сделать, если стволовые клетки неэффективны в этом случае?».

По мнению экспертов, никакая терапия стволовыми клетками помочь Шумахеру не может. Дело в том, что подобная терапия не способна запустить процесс регенерации нервной системы. Испытания проходили на протяжении тридцати лет, но так и не увенчались успехом.

«Стволовые клетки — не таблетка Анальгина!»

Кандидат биологических наук, ведущий сотрудник НИИ им. Мечникова Николай Александрович Контаров рассказал «КП» о тонкостях подобных хирургических вмешательств.

- Такая операция, безусловно, не дает никаких гарантий. Нельзя сказать, что она будет эффективной. Какое воздействие они окажут в дальнейшем вам никто не может сказать.

- Радикальное ухудшение состояния возможно?

- Думаю, что нет. Просто никакого эффекта не будет — что делали, что нет. Или также вероятен вариант, при котором улучшение случится, но на очень короткий срок.

- Эксперты говорят, что практически нет примеров, когда стволовые клетки оказывали положительное влияние на мозг…

- Да, я также скажу, что о конкретно положительных случаях именно операций на мозге не слышал. Именно, если говорить о тех историях, когда бы человек полностью выздоравливал. Повторюсь, что нельзя спрогнозировать, как воспримет эти изменения организм. Может быть, проблема и не в нейронах, а так называемых глиальных клетках. Именно глиальные клетки могут воспринять новые как нечто чужое. Теоретически можно предположить даже отрицательное воздействие.

Очень сложно об этом говорить. Любая пересадка органов — большой риск. С другой стороны, если человек столько лет был в коме, то, возможно, у них и выбора нет. В любом случае стволовые клетки — это не самый проверенный способ. Нельзя говорить о них как о таблетке Анальгина при больной голове. Так это не работает...

Неудачный спуск

Несчастный случай с великим гонщиком произошел 29 декабря 2013 года. Шумахер выехал за пределы горнолыжной трассы и ударился головой о скалы, при этом крепление одной лыжи не расстегнулось, что усугубило полученные травмы. Шумахер долгое время находился в критическом состоянии, пережил несколько сложных операций. Семья пилота потратила только на лечение около 20 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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