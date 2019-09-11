2019-09-11T13:19:31+03:00
Спорт

Семикратный чемпион «Формулы-1» Шумахер пришел в сознание

Бывший автогонщик идет на поправку после тяжелых травм головы [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Семикратный чемпион «Формулы-1» Шумахер находится в сознаниеСемикратный чемпион «Формулы-1» Шумахер находится в сознаниеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Семикратный чемпион мира по автогонкам «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании и идет на поправку после тяжелой травмы головы. Об этом сообщили член медицинского персонала парижской клиники, где находится бывший автогонщик.

«Да, он у нас. Могу вас заверить: он в сознании», — передает его слова издание Le Parisien.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, о том, бывший автогонщик идет на поправку в конце июля сообщил президент Международной автомобильной федерации (FIA) и друг семьи спортсмена Жан Тодт, отметив, что Шумахер «в хороших руках, и о нем хорошо заботятся в его доме».

Напомним, бывший гонщик «Формулы-1» получил серьезную черепно-мозговую травму в 2013 году на горнолыжном курорте, после чего Шумахер впал в кому.

Близкие заявили, что он в надежных руках, а также о сохранении конфиденциальности относительно состояния его здоровья сохраняется в его же интересах. Последнее время ему стало значительно лучше. Свой юбилей в феврале он отметил в Испании.

michaelschumachermichaelschumacher
Медики ввели Михаэля Шумахера в шестимесячную искусственную кому
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ИСТОЧНИК KP.RU

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