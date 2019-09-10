Предполагаемый «агент ЦРУ в Кремле» жаловался на низкую зарплату

История с «американским кротом в Москве» обрастает новыми подробностями. Якобы в течение многих лет некий наш чиновник "стучал" Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США о планах Кремля во внешней политике. А потом сбежал. И живет в роскошном доме в Вирджинии под собственной фамилией — Олег Смоленков. «КП» удалось пообщаться с людьми, которые лично знали мужчину по его службе в посольстве РФ в США 15 лет назад. Где «крота» (если допустить, что все это не вымысел), вероятно, и завербовали.

Весна 2017. Запрашиваю эвакуацию!

Но все по порядку. В понедельник заокеанские СМИ рассекретили недавнюю операцию ЦРУ. В июне 2017 года американские разведчики стали опасаться, что их собственный президент Дональд Трамп на очередных переговорах с русскими ненароком сдаст самый ценный актив ЦРУ — «московского крота». Тем более, в мае того же 2017 года на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым хозяин Белого Дома уже поделился с нами другой информацией по линии внешней разведки — о планах ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки — ред.) взорвать один из наших рейсовых самолетов.

Тогда как раз было в разгаре дело о мифической «работе Трампа на Кремль» (его за полным неимением улик закрыли только нынешней весной). Вот ЦРУ и решило перестраховаться, «московского крота» — эвакуировать.

Лето 2017. Балканский транзит

И вот, как в хорошем шпионском кино, 56-летний (на тот момент) «крот» с женой и тремя несовершеннолетними детьми прилетел якобы на летний отдых в Черногорию. Супруга, если что, тоже была дамой статусной — работала в аппарате Правительства РФ (но была ли вовлечена в шпионскую деятельность — не ясно).

— Эвакуацию явно проводили профессионалы, — говорит «КП» источник в силовых структурах. — В Черногорию не нужна виза, любой может вылететь туда хоть сегодня, в разгар лета это будет выглядеть как рядовая поездка в отпуск и никого не насторожит. С другой стороны, в июне 2017 года, всего за пару недель до бегства «крота», Черногория вступила в НАТО, офицеры ЦРУ там работают, ничего не опасаясь. Допускаю, что «семью кротов» могли вывезти через границу в соседнее Косово (скажем, на машине с дипномерами), а оттуда — прямым спецрейсом в Вашингтон. Косово — это в прямом смысле слова американский протекторат, вопросов никто задавать не будет.

Супруга Олега Борисовича Антонина СмоленковаФото: ВКонтакте

Около 2005 года. Молчалин по-вашингтонски

Журналисты сложили два и два — и быстро выяснили вероятное имя «суперкрота»: Олег Борисович Смоленков, 6 января 1961 года рождения. О загадочном исчезновении российского чиновника вместе с семьей в Черногории СМИ писали еще два года назад — но тогда, конечно, никто не предполагал, что это эвакуация предполагаемого агента.

«КП» удалось пообщаться с человеком, который лично знал Смоленкова на более ранних этапах его карьеры. В середине нулевых мужчина работал в посольстве РФ в США. Если допустить, что Смоленков действительно агент, то более удобного места для его вербовки и предположить сложно.

— Функция в посольстве у него была, если так можно сказать, лакейская, этакий Молчалин из «Горя от ума», — сказал источник «КП» в дипломатических кругах, пересекавшийся с возможным шпионом в бытность службы того в Вашингтоне. — Встретить посла, встретить жену посла, подать автомобиль к нужному подъезду, записать шефа к хорошему зубному...

По словам собеседника КП, в Смоленкове его поражало сочетание этакой угодливости — и в то же время жёсткой, «шакальей» складки лица.

— При этом Олег Борисович был хорошим профессионалом, — признаёт источник «КП». — Я хорошо представляю, как тут в США всё работает, но поставьте мне задачу: организовать, допустим, частный перелёт из Москвы в Лос-Анджелес — а я не знаю, куда обратиться. А он знал.

В общем, функции Смоленкова в посольстве «КП» была второстепенными, никакой секретной информацией он не владел — но мог хорошо подняться.

— Посольство много времени тратит на обслуживание рабочих (а иногда и частных) визитов министров, депутатов, глав регионов и госкорпораций и прочих шишек. За этим в штате и приходится держать «Смоленковых». Должность рядовая, принеси-подай, подскажи, где ближайший магазин с брендовыми шмотками... Но появляются контакты с теми самыми высшими чиновниками. Думаю, кто-то из них и мог оказать ему протекцию для перевода в Москву, — говорит источник.

Действительно, в дальнейшем Смоленков пошел в гору- занимался вопросами внешней политики в Администрации Президента РФ. А мотивы для более плотной работы с «западными партнёрами» у него могли быть… банальными:

— Помню, в беседе со мной Олег Борисович как-то жаловался, что не видит перспектив, зарплата по линии МИДа, где он числился, маленькая (дело было лет 15 назад), — подводит итог собеседник КП из дипломатических кругов.

Лето 2019. Домик за миллион

— Род деятельности Смоленкова не продполагал контактов с первым лицом, — сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Он действительно работал в Администрации, но был уволен несколько лет назад. А рассуждения СМИ, кто кого экстренно вывозил, спасал и так далее — это, сами понимаете, жанр из серии "криминальное чтиво".

Смоленков в 2018 году купил предположительно этот дом в городе Стаффорде (штат Виргиния)

Между тем в американских газетах всплыли фото роскошного дома в городе Стаффорд (Вирджиния), который «загадочно пропавший» Смоленков на свое имя (!) купил год назад. Домашний кинотеатр, во дворе — бассейн… Хоромы тянут на миллион долларов.

Теперь, надо думать, Смоленкова упрячут куда-нибудь «под прикрытие» — такие дела любят тишину.

Интерьер дома

При этом, подчеркивают собеседники «КП», «суперкрот» вряд ли был столь ценным шпионом, каким его пытаются выставить американцы, раздувая собственный успех. Он мог готовить некие аналитические отчеты по международной политике, которые ложатся на стол первому лицу. Но Администрация Президента — не спецлужба, ничего секретного или военно-стратегического в этих документах, скорее всего, не было.

Интерьер дома

— И в США, и в Европе многие хотят не допустить потепления между Вашингтоном и Москвой. Эти же люди, кстати, являются политическими противниками президента Трампа. Почему американские СМИ вбросили историю именно сейчас? Сам факт вербовки и эвакуации шпиона подобного уровня — удар по доверительной атмосфере, которая с таким трудом сложилась на последних переговорах между нашими лидерами, — сказал «КП» политолог Михаил Фрибен.

Интерьер дома

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