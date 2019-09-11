Сын «агента ЦРУ» Смоленкова хвастался часами из золотого слитка и ежедневником Администрации Президента

По обе стороны океана продолжают искать и обсуждать хоть какие-то подробности новой шпионской саги. Напомним, все началось с того, что телеканал CNN сообщил об эвакуации из России в 2017 году очень ценного агента ЦРУ, близкого к высшим эшелонам власти. Далее было установлено, что это бывший сотрудник Администрации Президента РФ Олег Смоленков, исчезнувший с семьей на отдыхе в Черногории два года тому назад.

По данным американских СМИ, он проживает в штате Вирджиния под своим именем и с госохраной. А по информации газеты «Ведомости», мог иметь доступ к «чувствительной» информации, в том числе от российских спецслужб. Мол, проявлял чрезмерное любопытство, и с ним могли пооткровенничать.

По данным американских СМИ, Смоленков проживает в этом доме в штате Вирджиния под своим именем и с госохраной

- Имел доступ к данным спецслужб? Нет, это я подтвердить не могу. Несколько лет он точно работал. Он работал в Администрации президента, да, действительно, был уволен. Он не относился к категории высоких или высших должностных лиц, - прокомментировал в среду эту информацию пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

А бывший директор ЦРУ и нынешний госсекретарь США Майк Помпео назвал публикации о вывозе шпиона в Штаты фактологически неверными.

- Я видел эти сообщения. Эти сообщения в значительной степени неточны. И вам следует знать: как бывший директор ЦРУ я нечасто говорю о таких вещах, как я это делаю сейчас, - лишь в тех случаях, когда нечто, на мой взгляд, создает угрозу людям или когда публикации столь вопиюще неверны, что создают невероятный риск США. Больше я ничего об этом не скажу. Знаю, что ЦРУ выступило с заявлением. Достаточно будет сказать, что публикации фактологически неправильны, - заключил Помпео.

Супруга шпиона - Антонина Дьяконова-СмоленковаФото: ВКонтакте

А в Палате представителей Конгресса уже призвали начать расследование против CNN, с подачи которого все и началось.

- Говорить об этом сейчас, выставляя все в таком свете, что ЦРУ приходится выходить и реагировать на это - вот, что вызывает настороженность. Мне действительно интересно, чью сторону занимает CNN. Я думаю, что это проблема, по которой нужно провести расследование. Учитывая то, что ЦРУ вынуждено отвечать таким образом, я думаю, необходимо заняться этим, - заявил в интервью FOX News конгрессмен-республиканец Даг Коллинз.

Дьяконов ИванФото: ВКонтакте

А В ЭТО ВРЕМЯ

Туфелька со стразами и теща-стоматолог

Интернет, как говорится, помнит все. Поэтому сейчас можно найти заброшенные страницы в соцсетях супруги шпиона - 35-летней Антонины Дьяконовой-Смоленковой и ее старшего сына Ивана от первого брака. В том же Инстаграме Антонина оставила лишь фото корзины из алых и белых роз. На странице в «В Контакте» - туфелька со стразами. Вряд ли ее.

Из нестертого остались школа и вуз: это московская школа N1359 и факультет менеджмента Московского областного института менеджмента и права, оконченный в 2010 году.

На странице в «В Контакте» - туфелька со стразамФото: ВКонтакте

Последние даты входа на странички Антонины и Ивана в аккаунты «В Контакте» совпадают - 21 июня 2017 года. Мать покинула ее в 17.27, а сын - в 18.09. У Ивана информация пока не подчищена - там можно найти и статус «Депутат в законе», и ежедневник с символикой Администрации президента, которым парень решил похвастаться 18 декабря 2016 года.

ежедневник с символикой Администрации президентаФото: ВКонтакте

antonina84 Два сердца бьются вместе...

«И со следующего года я заведу ежедневник. Ну так, на всякий, чтобы, если вы пришли ко мне в гости, вы знали бы, что можно своровать или почитать. И чтобы вы его быстрей своровали, я его покажу. Удачи в поисках», - подписал тогда он это фото.

Если кто не понял, это просто кусок золота, в который присобачен циферблатФото: ВКонтакте

Выкладывал и оригинальные часы с припиской: «Если кто не понял, это просто кусок золота, в который присобачен циферблат». Были там и виды Черногории, но только от 2016 года. Потом появились комментарии о том, что он умер. Ну, а сейчас - о сыне предателя.

Кстати, в качестве своих политических предпочтений Иван указал монархические, главным в жизни - развлечения и отдых, а главными качествами в людях - доброту и честность...

Елена Валентиновна Дьяконова работает в поликлинике МИД РФ

Удалось выяснить кое-что и о теще Смоленкова. На специализированном портале значится, что Елена Валентиновна Дьяконова работает в поликлинике МИД РФ стоматологом с 25-летним стажем. Отзывов пациентов об этом специалисте на странице нет.

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