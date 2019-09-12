Ким Кардашьян в прозрачном топе свела с ума папарацци

Ким Кардашьян - мастерица устраивать ажиотаж на ровном месте: каждое появление на публике она разыгрывает, словно маленький спектакль. Ким никогда не стесняется демонстрировать свои роскошные формы, и, если представляется возможность, делает это мастерски. Минувшим вечером Кардашьян приехала на программу «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» (аналог нашего «Вечернего Урганта»). И с ходу свела с ума нью-йоркских папарацци: увидев, в каком наряде Ким прибыла на съемки, фотографы принялись щелкать камерами.

Для шоу 38-летняя Кардашьян нарядилась в кожаные брюки и топ на бретельках – практически прозрачный. Неизвестно, как себя чувствовала Ким на съемках в студии с телеведущим Джимми Фэллоном под светом софитов (а, верней, что думал Джимми, глядя на нее), но перед камерами ее наряд выглядел более чем откровенным. Вспышки фотоаппаратов высветили пышный бюст звезды, который отлично просматривался под тонкой тканью топа.

Для шоу 38-летняя Кардашьян нарядилась в кожаные брюки и топ на бретельках.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Явно довольная вызванным эффектом, Ким невозмутимо проследовала мимо папарацци, гордо неся перед собой свою роскошную грудь. А фотографы поспешили сделать как можно больше снимков фигуристой брюнетки.

На телешоу Ким пришла с дальним прицелом: Кардашьян сейчас активно продвигает собственную линейку тональных средств – косметика один из источников ее немалых доходов. Другой свежий проект звезды – нижнее белье Skims. Сначала Ким назвала свою новую коллекцию боди телесного и черного цветов «Кимоно». Но после того, как на нее обрушился шквал критики со стороны японцев, посчитавших, что Кардашьян оскорбила их любимую национальную одежду, модель поспешила сменить название.

Вспышки фотоаппаратов высветили пышный бюст звезды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К рекламе белья Skims она привлекла свою младшую сестру Кайли Дженнер. Нарядившись в боди, они вместе снялись в видеоролике, который опубликовали в соцсетях. Кардашьян умеет делать деньги буквально из воздуха и не ленится извлекать выгоду из каждого своего поста в Инстаграме. Впрочем, до младшей сестренки 38-летней Ким пока далеко. Ее сестра Кайли Дженнер в 21 год стала самой молодой миллиардершей в истории планеты: свое состояние в 1 млрд долларов она заработала на собственном бренде косметики.

, Ким невозмутимо проследовала мимо папарацци, гордо неся впереди себя свою роскошную грудь.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как и Ким, Кайли не стесняется использовать свои формы для того, чтобы привлекать к себе внимание (и таким образом продвигать свой бизнес). На днях Кайли обнажилась для журнала «Playboy»: молодая миллиардерша приняла участие в горячей фотосессии вместе со своим бойфрендом, 28-летним Трэвисом Скоттом. Съемка еще только готовится к печати, а пока Кайли решила подразнить своих поклоников и опубликовала в Инстаграме один из кадров.

На фото Кайли позирует в объятиях Трэвиса полностью обнаженной, демонстрируя на камеру пышные ягодицы. Всего за несколько часов кадр набрал в Инстаграме больше 12 миллионов «лайков» (а всего у модели 145 миллионов подписчиков).