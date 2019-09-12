2019-09-12T02:24:17+03:00
Звезды

Станислав Лем: К старости приобретаешь опыт, которым нельзя воспользоваться

Сегодня день рождения выдающегося польского писателя, философа и просто мудреца
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Фото: wikimedia.orgФото: wikimedia.org
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Станислава Лема (умер в 2006 году) в Советском Союзе и России знали прежде всего как фантаста, автора не раз экранизированного, в том числе и Андреем Тарковским, «Соляриса», искрометных «Звездных дневников Ийона Тихого», романов «Магелланово облако», «Человек с Марса», «Вторжение с Альдебарана» и многих других. Но Лем еще был и блестящим сатириком, футурологом и мудрым философом.

Вот лишь некоторые его афоризмы:

- Люди не хотят жить вечно, люди просто не хотят умирать.

- Нужно быть собой. Всегда собой, изо всех сил собой, и тем больше, чем трудней: не примеривать чужие судьбы.

- Может быть, дураков не становится больше, но они становятся все активнее.

- Нет ничего более богатого по своим возможностям, чем пустота.

- Не существует малого зла. Этику не измеришь арифметикой.

- Некрасиво устраивать публичный конец света для устройства своих личных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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