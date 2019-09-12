Станислав Лем: К старости приобретаешь опыт, которым нельзя воспользоваться
Станислава Лема (умер в 2006 году) в Советском Союзе и России знали прежде всего как фантаста, автора не раз экранизированного, в том числе и Андреем Тарковским, «Соляриса», искрометных «Звездных дневников Ийона Тихого», романов «Магелланово облако», «Человек с Марса», «Вторжение с Альдебарана» и многих других. Но Лем еще был и блестящим сатириком, футурологом и мудрым философом.
Вот лишь некоторые его афоризмы:
- Люди не хотят жить вечно, люди просто не хотят умирать.
- Нужно быть собой. Всегда собой, изо всех сил собой, и тем больше, чем трудней: не примеривать чужие судьбы.
- Может быть, дураков не становится больше, но они становятся все активнее.
- Нет ничего более богатого по своим возможностям, чем пустота.
- Не существует малого зла. Этику не измеришь арифметикой.
- Некрасиво устраивать публичный конец света для устройства своих личных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU