Детище Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш госкорпорации "Ростех") "Пистолетный комплекс "Удав" успешно прошел государственные испытания в войсках. Это значит, что скоро его начнут производить в промышленных масштабах, и под литерой «О1» и поставлять на военные склады.

- Пистолет прошел так называемую войсковую эксплуатацию. В настоящий момент Министерству обороны переданы все документы, необходимые для принятия пистолета на вооружение. В войска он пойдет под патрон 9 на 21 мм, а для гражданского рынка 9 на 19 мм (люгеровский патрон - прим. ред), - сообщил "Комсомолке" конструктор "Удава" Иван Козлов.

Патроны 9 на 21 мм ЦНИИточмаша специальной формы, с упрочненным сердечником. В 1895 году, при приемке в войсках "Нагана", к револьверу были предъявлены особые требования: он должен был с 50 шагов остановить сердце лошади. Прошло 124 года, и наш "Удав", благодаря специальным патронам с этого расстояния способен уничтожить двигатель движущейся машины. Даже если она бронированная!

К пистолетному комплексу есть целый набор различных устройств, которые могут модифицировать пистолет под разные задачи. В сочетании глушителя и дозвуковых патронов выстрел из "Удава" больше похож на шипение змеи.

Армию вооружают "Удавами"

Ожидается, что "Удав" под распространенный люгеровский патрон поступит в специальные подразделения полиции и российские тиры.

Как стало известно "Комсомолке" Удава тестировали в самых боевых подразделениях по всей России. Он был замечен среди амуниции десантника на Северном полюсе, и морпеха на южных рубежах России.

- Испытывали при экстремальных температурах — от минус 50 до плюс 70 градусов, - отметил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.

Согласно документам, оружие пригодно для эксплуатации во всех видах войск. То есть оно заменит оставшиеся в войсках пистолеты "Макаров", которые эксплуатируются с 1951 года. В документах уточняется, что эффективная дальность применения "Удава" по цели составляет 100 метров против 40–50 метров у пистолета Макарова.

Есть и другие плюсы: магазин на 18 патронов (сразу на 10 больше, чем у ПМ!). Рукоять и рамка у него полиамидная (из прочного пластика). Без патронов "Удав" весит всего 780 граммов (для сравнения, восьмизарядник макаров весит почти столько же - 730 граммов, а токарев - 850 граммов).

Напомним, корреспондент "КП" оказался первым журналистом, который испытал засекреченный "Удав" на закрытом стрельбище ЦНИИТОЧМАШа. Вот мнение спецкора "КП" Александра Бойко, который впервые взяв в руки "Удава" уложил на стрельбище 14 мишеней из 18 возможных:

- Это оружие для войны. Его удобно удерживать в перчатках, а его довольно крупные прицельные приспособления позволяют практически интуитивно вести прицельный огонь. Бронебойный патрон без проблем пробивает сталь толщиной 4 мм с расстояния в 50 метров.

Под "Удав" есть боеприпасы, которые легко прошивают легкобронированные машины. А это значит, что если МВД России возьмет его на вооружение, то сотруднику ГИБДД больше не придется гоняться за машинами преступников. Достаточно будет просто навести мушку на двигатель машины. А в случае задержания вооруженного бандита в людных местах или транспорте, чтобы избежать рикошета, можно будет использовать боеприпас с дозвуковым патроном.

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