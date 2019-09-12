Неуместный пафос борцов за народной счастье

Вот, что раз за разом подводит людей с либеральными взглядами, так это отсутствие вкуса и чувства меры.

Привычка с горячностью говорить о несчастной России, воздевая к небу пальцы в перстнях Cartier и приезжать на митинг в защиту политзаключенных в соболиной шубе – это генетическая черта русского либерала.

Эпохальная речь Ю.Дудя на вручении премии журнала GQ - из этой серии.

Я живо представляю себе этот момент. Мгновенно затихает роскошный зал, когда тяжелые, как камни слова Юрия Александровича, падают в него отзываясь в вечности – «Прийти теперь могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе».

Все в ужасе онемели. Где-то истерично всхлипнул женский голос, кто-то не сдержался и значительно отрыгнул французским шампанским. Дудь говорит и говорит, роняет свои золотые слова, и круги по человеческой воде во все стороны.

Каждый понимает: «Вот же оно! Верно! Как правильно сказал, родимый!»

А потом, когда оратор замолчал – бешеные аплодисменты, громовая овация. Восторженная толпа несет героя на руках. Дудю присваивается звание «Достойный сын Отечества».

Дело даже не в том, что сказал известный журналист. А кому, где и зачем.

Стоит ли говорить громкие речи на фуршетах? Уместно ли разговаривать про сокровенное с гогочущей, жрущей толпой?

Блогеры, политологи, стилисты, режиссеры, социальные предприниматели и светские львицы, которые пришли на халяву пожрать и провести время – так себе аудитория даже для современного революционера. Кабак со средним чеком в 8000 рублей на рыло – не похож на революционную площадь. Кого там призывать на баррикады? Разве что поваров и официантов.

К чему тогда вся эта клоунада? Ведь очевидно же, что на светском рауте топить за свободу по меньшей мере глупо, а на самом деле – стыдно и пошло.

Стыдно и пошло, когда обрюзгший тележурналист в перерывах между документальными гешефтами и дегустацией вина по 15 тысяч рублей за бутылку начинает корчить из себя Чернышевского и стыдить зажравшихся чиновников.

Стыдно и пошло, когда кинорежиссер, который всю жизнь тратит деньги исключительно российского Минкульта, вдруг начинает бичевать тоталитарное государство, которое его за каким-то бесом кормит, хотя он совсем не Леонид Гайдай и даже не Жора Крыжовников.

Актеры, певцы, авторы бульварных романов и люди без определенных занятий, которые на визитке пишут «общественный деятель», всех их регулярно накрывает удивительный психоз, когда им вдруг хочется поработать «народной совестью», вместо того, чтобы просто заработать еще немного денег и умело, со вкусом их потратить на острове Капри или в крайнем случае - в Юрмале.

В момент подобного психического обострения начинающего революционера, мне кажется, нужно вывозить в Верхнюю Салду или Ржев и оставлять там одного хотя бы на пару недель. После этого желание разделить свою судьбу с простым русским народом пройдет у каждого обожравшегося страдальца.