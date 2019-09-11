2019-09-11T15:00:32+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали речь Серебренникова и Дудя на премии GQ

Дмитрий Песков назвал непрофессионализмом проецирование субъективных оценок на все российское общество
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПредставитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Проецирование субъективных оценок, озвученных в ходе вручения премии журнала GQ, на общие настроения в российском обществе - демонстрация непрофессионализма. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление на церемонии режиссера Кирилла Серебренникова и журналиста Юрия Дудя, которые повергли критике сложившуюся в стране ситуацию.

"Мы не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий, тем более - не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение, полагаем, что это было бы неверно и ошибочно", - сказал представитель Кремля.

По его словам, власти принимают во внимание все точки зрения, но позицию даже очень талантливых и уважаемых людей могут не менее аргументированно разбить их оппоненты - такие же состоявшиеся граждане.

"Мы видим, мы фиксируем это все, принимаем во внимание. Но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроем", - подчеркнул Песков в общении с журналистами.

Сайт kp.ru писал, что Серебренников вышел из-под домашнего ареста в апреле этого года. Режиссер до сих пор проходит обвиняемым по делу о растрате бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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