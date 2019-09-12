Больная раком невеста обвинила в измене звезду сериала "Глухарь"
Звезда сериала "Глухарь" Михаил Солодко стал героем программы Дмитрия Шепелева. Молодая невеста актера появилась в эфире шоу "На самом деле", чтобы проверить будущего супруга на детекторе лжи. Арина Никитина считает, что мужчина ее обманывает и тайно встречается с ее подругой.
Весь драматизм ситуации заключается в том, что невеста Михаила Солодко больна раком. В эфире передачи 52-летний актер подтвердил, что действительно переписывался с подругой Арины. Однако заверил, что между ним и Викторией Пузаковой ничего нет.
Звезда "Глухаря" работает на износ и часто мотается по командировкам. Все заработанные деньги он приносит в семью. "Я никогда не изменял своей невесте. Конечно, при таком ритме жизни могут возникнуть различные подозрения. С Викторией я переписывался, да, но переписывался по поводу Арины, а она не верит", - заявил артист.
На передачу пришла и сама Виктория. Она сообщила, что у нее давно есть жених. А с Михаилом ее связывает дружба. "Мы переживаем за Арину, она моя близкая подруга", - посетовала девушка.
В студии появился молодой человек Вики. Никита огорошил присутствующих, мол, он подозревает любимую в измене. Якобы, Викторию видели вместе с Михаилом: "Мама видела ее в магазине, где она была с Михаилом".
После проверки на полиграфе стало известно, что бойфренд Виктории слишком ее ревнует. Сама Виктория была увлечена Солодко, но жениху не изменяла. Михаил никогда не изменял Арине.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Телесериалы: Глухарь»