2019-09-12T21:38:01+03:00
Звезды

Больная раком невеста обвинила в измене звезду сериала "Глухарь"

Арина Никитина на 33 года моложе своего избранника
Ольга ЛИБГАРДТ
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Звезда "Глухаря" работает на износ и часто мотается по командировкамЗвезда "Глухаря" работает на износ и часто мотается по командировкам
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Звезда сериала "Глухарь" Михаил Солодко стал героем программы Дмитрия Шепелева. Молодая невеста актера появилась в эфире шоу "На самом деле", чтобы проверить будущего супруга на детекторе лжи. Арина Никитина считает, что мужчина ее обманывает и тайно встречается с ее подругой.

Весь драматизм ситуации заключается в том, что невеста Михаила Солодко больна раком. В эфире передачи 52-летний актер подтвердил, что действительно переписывался с подругой Арины. Однако заверил, что между ним и Викторией Пузаковой ничего нет.

Звезда "Глухаря" работает на износ и часто мотается по командировкам. Все заработанные деньги он приносит в семью. "Я никогда не изменял своей невесте. Конечно, при таком ритме жизни могут возникнуть различные подозрения. С Викторией я переписывался, да, но переписывался по поводу Арины, а она не верит", - заявил артист.

На передачу пришла и сама Виктория. Она сообщила, что у нее давно есть жених. А с Михаилом ее связывает дружба. "Мы переживаем за Арину, она моя близкая подруга", - посетовала девушка.

В студии появился молодой человек Вики. Никита огорошил присутствующих, мол, он подозревает любимую в измене. Якобы, Викторию видели вместе с Михаилом: "Мама видела ее в магазине, где она была с Михаилом".

После проверки на полиграфе стало известно, что бойфренд Виктории слишком ее ревнует. Сама Виктория была увлечена Солодко, но жениху не изменяла. Михаил никогда не изменял Арине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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