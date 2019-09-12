56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки журнала

Звезда фильмов «Привидение» и «Непристойное предложение» считалась одной из самых красивых женщин Голливуда. И сегодня, в свои 56 лет, Деми Мур по-прежнему прекрасна. Актриса решила доказать, что годы не властны над ней, и снялась обнаженной для обложки журнала Harper's Bazaar. На фото Деми позирует полностью без одежды, и единственный предмет туалета, который красуется в кадре, - это широкополая розовая шляпа.

Фотосессия проходила в красивом старинном поместье. На «голой» обложке Деми сидит на бортике бассейна на фоне голубой воды. Издание напомнило читателям, что последний раз Мур снималась обнаженной для обложки глянца 30 лет назад во время второй беременности.

- Слава богу, люди помнят это фото, но не помнят саму статью, - пошутила актриса.

Актриса снялась обнаженной для обложки журнала Harper's Bazaar.

На других снимках звезда демонстрирует кутюрные наряды на фоне старинных интерьеров. Особенно Деми хороша в черном вечернем платье от Dior с прозрачной юбкой, открывающей ее шикарные ноги.

В интервью журналу Деми рассказала, что главное в жизни для нее – это ее дочери: 31-летняя Румер, 28-летняя Скаут и 25-летняя Талула. Актриса признается что материнство изменило ее жизнь

- Материнство – моя единственная цель и главное предназначение в жизни, - говорит она. - Благодаря моим девочкам я чувствую себя состоявшейся женщиной и знаю, что обо мне обязательно позаботятся.

verdict.ro @demimooreofficial in @harpersbazaarus looking beautiful in @dior .

Деми Мур до сих пор ловит на себе восхищенные взгляды мужчин, причем намного моложе себя. Последним мужем актрисы стал Эштон Катчер: Деми Мур начала встречаться с молодым актером в 2003 году. Большая разница в возрасте — целых 15 лет — моментально сделала их самой популярной парой Голливуда. Эштон и Деми поженились в 2005 году, Катчер сумел подружиться с экс-супругом Мур Брюсом Уиллисом и тремя дочками Деми – они всерьез считали его если не папой, то уж точно лучшим другом. Благо, разница в возрасте между ними была совсем небольшой.

В 2011 году Деми, узнав об измене супруга, подала на развод. С тех пор актриса одна. Ей приписывали несколько романов – один из них, например, со звездой «Мальчишника в Вегасе» Эдом Хелмсом (актер, к слову, младше Мур на 11 лет). Но каждый раз новые отношения Деми оказывались просто пустыми слухами.

В отличие от супруги, Брюс Уиллис нашел свое семейное счастье. Весной Уиллис и его жена Эмма Хемминг отметили 10-летнюю годовщину своего брака. В честь этого события 64-летний актер и 40-летняя модель устроили новую брачную церемонию и вновь повторили клятвы любви и верности, которые они когда-то дали друг другу. Романтичное торжество прошло в карибском поместье Уиллиса: актер владеет домом на побережье одного из островов Терк и Кайкос. На церемонию съехалась вся многочисленная семья Брюса. Прилетела и Деми Мур – после развода они сохранили хорошие отношения.