Деми Мур: «Я начала пить после того, как на шестом месяце беременности потеряла ребенка от Эштона Катчера»

Деми Мур написала очень откровенные мемуары, в которых рассказала о самых счастливых и горьких моментах своей жизни. 56-летняя звезда фильмов «Привидение» и «Алая буква» вспомнила, как ее изнасиловали, когда ей было всего 15 лет, рассказала о своих браках с Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером и призналась в пагубных пристрастиях к алкоголю и наркотикам. Одна из самых красивых женщин Голливуда назвала свою книгу «Inside Out» («Наизнанку») – и, кажется, действительно вывернула душу наизнанку, раскрыв секреты, которые знал только ее самый близкий круг. Например, то, что Деми ждала ребенка от своего мужа Эштона Катчера. Но пара потеряла малыша, когда актриса была на шестом месяце беременности.

Автобиография Деми Мур появится на прилавках книжных магазинов 24 сентября. В преддверии этого события The New York Times поговорила с актрисой и поделилась несколькими историями из ее книги. Одна из них - о браке с Катчером.

demimooreofficial First hard copies just arrived. Feels good to hold it in my hands, finally. Such a long time coming. #insideoutbook is coming Sept 24!

Деми Мур начала встречаться с молодым актером Эштоном Катчером в 2003 году. Большая разница в возрасте, целых 15 лет, моментально сделала их самой популярной парой Голливуда.

- С Эштоном я чувствовала себя так, как будто я могу просто вернуться в прошлое и испытать, каково это быть молодым, - рассказывает актриса. - Причем с ним это ощущение молодости было даже более ярким, чем когда мне на самом деле было за двадцать.

Большая разница в возрасте - целых 15 лет - моментально сделала их самой популярной парой Голливуда.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деми очень хотела ребенка, и в 2004 году действительно забеременела. Они с Эштоном ждали девочку. Пара не рассказывала об этом публике, актриса наслаждалась беременностью в тайне от журналистов и зевак. Мур тогда было 42 года, Катчеру – 27. Будущие родители даже придумали имя для дочки: они собирались назвать ее Чаплин Рэй. Но на шестом месяце у Деми случился выкидыш – она потеряла ребенка.

В 2005 году они поженились и попытались снова стать родителями. Деми наблюдалась у лучших голливудских врачей, прошла через терапию, стимулирующую фертильность, но так и не смогла забеременеть. Актриса начала заливать горе алкоголем. Она винила себя в выкидыше и никак не могла успокоиться.

- Мое пристрастие к алкоголю вышло из-под контроля, я скатывалась по наклонной, - вспоминает Мур.

Деми и Эштон в 2004 году: тогда актриса была беременна.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вскоре к спиртному добавилась и зависимость от лекарств: Деми принимала викодин (эффективное наркотическое обезболивающее – Ред.) и подсела на таблетки. В 2011 году она узнала, что Эштон изменяет ей, и подала на развод. А в 2012-м у нее случился новый срыв. Оставшись одна, актриса начала посещать одну голливудскую тусовку за другой, много пила, курила синтетическую марихуану и вдыхала окись азота – «веселящий газ». Однажды у нее произошла передозировка, и Деми угодила в клинику. От актрисы отвернулись даже ее дочери, и потребовалось время, чтобы Деми восстановила с ними прежние доверительные отношения. Мур несколько месяцев лечилась в реабилитационной клинике, и с тех пор завязала с алкоголем и наркотиками.

2003 год: Эштон начал встречаться с Деми Мур и сумел подружиться не только с тремя ее дочками, но и с бывшим мужем Брюсом Уиллисом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса признается, что корень многих ее несчастий кроется в детстве. Отец ушел от них еще до ее рождения. Деми Джин Гайнс (это ее девичье имя) выросла в неблагополучной семье, мать с отчимом были алкоголиками. В 15 лет Деми изнасиловали. А ровно через день после того, как ей стукнуло 16, она покинула дом матери, чтобы жить с парнем-гитаристом. Два года спустя она вышла замуж за рок-музыканта Фредди Мура, благодаря которому попала в Голливуд. Потом встретила Брюса Уиллиса и прожила в браке с ним 13 лет, родив троих дочерей.

В 18 лет Деми вышла замуж за рок-музыканта Фредди Мура.Фото: EAST NEWS

Сегодня Деми говорит, что ее дочери - 31-летняя Румер, 28-летняя Скаут и 25-летняя Талула – это лучшее, что случилось в ее жизни. После развода с Катчером актриса живет одна. Ей приписывали несколько романов – один из них, например, со звездой «Мальчишника в Вегасе» Эдом Хелмсом (актер, к слову, младше Мур на 11 лет). Но каждый раз новые отношения Деми оказывались просто пустыми слухами.

В отличие от Деми, ее второй муж Брюс Уиллис нашел свое семейное счастье. Весной Уиллис и его жена Эмма Хемминг отметили 10-летнюю годовщину своего брака. В честь этого события 64-летний актер и 40-летняя модель устроили новую брачную церемонию и вновь повторили клятвы любви и верности, которые они когда-то дали друг другу. Романтичное торжество прошло в карибском поместье Уиллиса: актер владеет домом на побережье одного из островов Терк и Кайкос. На церемонию съехалась вся многочисленная семья Брюса, включая трех его дочерей от Мур. Прилетела и Деми – после развода они сохранили хорошие отношения.

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Звезда фильмов «Привидение» и «Непристойное предложение» считалась одной из самых красивых женщин Голливуда. И сегодня, в свои 56 лет, Деми Мур по-прежнему прекрасна. Актриса решила доказать, что годы не властны над ней, и снялась обнаженной для обложки журнала Harper's Bazaar. На фото Деми позирует полностью без одежды, и единственный предмет туалета, который красуется в кадре, - это широкополая розовая шляпа. (ПОДРОБНОСТИ).