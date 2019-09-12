«Он заблокировал все карты и требует развод»: обманутая жена нового бойфренда Анны Седоковой стремительно теряет вес из-за стресса

В списке любовных побед и разбитых сердец поклонников-миллионеров экс-«ВИА Гры» скоро может появиться и новый пункт - разбитая семья. Очередной бойфренд певицы, двухметровый красавец-баскетболист Янис Тимма, пока ещё официально женат. С супругой Саной они были вместе девять лет, в прошлом году родили сына. Но когда латвиец перешёл в клуб «Химки» и поселился в Подмосковье, начались проблемы. Где и как спортсмен познакомился с Анной Седоковой, неизвестно, но роман развивался стремительно. Тимма не смутила ни разница в возрасте (ему 27, ей 36), ни наличие у Седоковой троих детей и двух неудачных браков.

janis.timma Cause all it s going to do is lead you in the right direction.

Баскетболист уверяет, что с женой разошёлся ещё до того, как встретил Анну. 5 сентября он опубликовал в Инстаграмме пустую картинку (на белом фоне - видимо, имея ввиду чистый лист бумаги) и написал: «Более полугода назад я решил разойтись с матерью своего ребёнка и начать новую главу в своей жизни. Сегодня у меня начался новый этап, и самое главное для меня - забота о моем сыне Кристиане».

Однако, по словам Саны, это не так. Друзьям семьи девушка рассказала, что ей пришлось пережить - эта переписка оказалась в распоряжении «КП».

По словам брошенной жены, после встречи с певицей Янис очень изменилсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Эта стерва заставила меня пройти настоящий ад, - признается Сана. - Когда я узнала об их романе, я чуть с ума не сошла! Похудела от нервов на пять килограммов, хотя и так была стройной. Да, у нас было не все гладко, решили пожить отдельно, но не разводиться: все-таки девять лет вместе, сын только родился... И летом, когда мы пытались спасти семью, она даже не отпустила его домой по окончании сезона. Седокова все время была между нами. А ещё она все время надевает его футболки, записывает в них сториз... Это сводит меня с ума!

По словам брошенной жены, после встречи с певицей Янис очень изменился:

- Раньше он был самым любящим мужем и папой, а теперь я его не узнаю. Он говорит глупости и так неуважительно ко мне относится! Это она промыла ему мозги, она манипулирует им. Конечно, она хочет, чтобы Янис поскорее развёлся, ведь встречаться с женатым некрасиво, а у Седоковой на него, видимо, большие планы.

Баскетболист Янис Тимма бросил супругу с маленьким сыном на руках ради романа с певицейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас Сана Тимма получила документы о разводе, которые от неё требуют подписать как можно раньше.

- Он пошёл на радикальные меры, - признается жена баскетболиста. - Заблокировал все карты до тех пор, пока я не подпишу эти бумаги. Никто не понимает, что происходит, обе наши семьи плачут, друзья в шоке. Ведь все понимают, что ей нужны только деньги Яниса - все, кроме него...

Анна СедоковаФото: Борис КУДРЯВОВ

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