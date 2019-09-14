Собчак до последнего ждала, что Волочкова придет к ней на свадьбу

В пятницу, 13 сентября вся светская Москва гуляла на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Телеведущая разослала приглашения бизнесменам, чиновникам, своим коллегам по шоу-бизнесу. Приглашение получила даже «заклятая» подруга Ксении Анастасия Волочкова. Молодожены умоляли Настю прийти к ним на банкет и станцевать танец умирающего лебедя. Но балерина практически сразу решила для себя, что не пойдет на свадьбу Собчак.

- Узнав, что я решила закрыть тему с танцем, они аж сцену для этого дела построили. Но я уже для себя решила, что никуда не пойду, потому что не хочу в этой пиар-акции участвовать, - рассказала «КП» балерина.

Тем не менее, Ксения до последнего надеялась, что Волочкова все-таки придет к ней на свадьбу. И даже держала для Анастасии место за столом на праздничном банкете. Об этом в Инстаграме рассказала экс-супруга Сергея Шнурова Матильда.

Ксения до последнего надеялась, что Волочкова придет на банкет, и держала для нее место за столом. Правда, потом его занял другой гость. Фото: Инстаграм.

Рестораторша опубликовала в сториз видео, снятое в Музее Москвы где происходило торжество. Банкетный зал был оформлен в красно-черных тонах – явное продолжение темы катафалка, на котором Собчак и Богомолов приехали в загс. Столы были также сервированы в этих оттенках: алая скатерть, красные и черные салфетки. На тарелках лежали карточки с именами гостей. Продемонстрировав в видео карточку со своим именем – Матильда – экс-супруга Шнурова показала карточку своей предполагаемой соседки за столом: «Анастасия Волочкова». Правда, поскольку балерина так и не появилась на банкете, ее место занял интеллигентного вида мужчина в очках.

- Я не уверена, что это Анастасия, - пошутила Матильда.

Впрочем, на банкете и без Волочковой яблоку негде было упасть. На торжество Собчак и Богомолова пришли бизнесмены, чиновники и звезды шоу-бизнеса. Телеэлиту на празднике представляли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (в новом сезоне Ксения будет вести на Первом программу «Пусть говорят»; кроме того, жена гендиректора канала Софья Эрнст снялась в сериале Богомолова «Содержанки»), Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой (дочкой миллионера и издателя Виктора Шкулева) и телеведущий Владимир Познер. Шоу-бизнес на торжестве представляли звезды первой величины: Филипп Киркоров (под песню «Снег» в его исполнении Ксения и Константин исполнили свой свадебный танец), Николай Басков, Глюкоза, Светлана Лобода – все они порадовали гостей вечера своим вокалом. За деятелей кино на банкете отдувались режиссер Федор Бондарчук (он был в этот вечер без своей невесты Паулины Андреевой, зато в зале присутствовала его бывшая жена, модель Светлана Бондарчук) и актер Игорь Верник – он стал ведущим торжества. Тамада, к слову, из него получился отличный.

rudkovskayaofficial этого вечера ! Ксюша , браво ! Это конечно Эверест самоиронии )

Фигуристка Татьяна Навка приехала на свадьбу вместе с мужем – пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Был на банкете и миллиардер из списка Forbes – бизнесмен Александр Мамут. Экс-владелец «Евросети» (к слову, Ксения тоже когда-то была в числе акционеров этой компании) занимает в рейтинге российских богачей 42-е место с состоянием в 2,5 миллиарда долларов. Владелец сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» и хозяин изданий Lenta.ru, «Газета.ru» и Livejournal сидел в первом ряду, за столиком рядом с Федором Бондарчуком.

rudkovskayaofficial Никогда не думала что буду плакать на свадьбе у Ксюши Собчак ! Любовь творит чудеса,друзья ! Счастья молодожёнам и любви

- А я говорил ей – у меня машина за углом припаркована, еще успеешь сбежать, - рассказывал новоиспеченному мужу Константину Богомолову главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который даже на свадебное торжество пришел в неизменной красной жилетке. Но сбегать Ксения в этот вечер явно не собиралась. Телеведущая смотрела на Константина такими влюбленными глазами, что все присутствующие не сомневались: в отличие от первого брака Собчак, ее второй – всерьез и надолго.