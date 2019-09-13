«Крики «Горько!» под шпагаты Волочковой»: балерина объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак

За неделю до свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова раздался неожиданный звонок в доме Анастасии Волочковой.

Звонила Собчак, которую не так давно Анастасия доверчиво пустила в свой дом, а Ксения предательски воспользовалась этим гостеприимством. Балерина потом в эксклюзивном интервью «КП» сетовала, мол, Собчак напросилась к ней в гости для раскрутки своего шоу на Ютубе, обещала прийти с тортом и белыми розами, а вместо этого поставила в бане скрытые камеры и без разрешения лазила по тумбочкам в спальне.

— И после этой подлости она меня приглашает на свою свадьбу, — смеётся балерина. — Я простила ее, поначалу согласилась к ней прийти, — поведала в эксклюзивном интервью «КП» Анастасия Волочкова. — Потом Ксения обратилась ко мне с просьбой: «Настя, не могла бы ты открыть нашу свадьбу танцем умирающего лебедя. У нас будет живой оркестр, это будет фееричное выступление!»

Я сначала согласилась. В шутку ей сказала: «Ксюш, ты что хочешь перебить мою свадьбу?» На что она говорит: «Перебить твою не получится, но хотя бы приблизиться!»

Я спросила, где все будет проходить, но Ксюша не ответила на этот вопрос. На следующий день мне позвонил Костя Богомолов и сказал, что я должна появиться на сцене после их первого поцелуя.

— Хочется, чтобы это было смешно! — сказал мне Костя.

У меня тут же появились сомнения в том, что мне надо туда идти.

Но я и тогда не отказалась, но сказала: «Ребята, любой экспромт должен быть отрепетирован!» И они пропали на три дня. Потом появляется организатор их свадьбы и предлагает обсудить мой танец. Я ещё раз попросила уточнить место события, поскольку мне надо понимать, какое там покрытие на площадке, поскольку мне танцевать на пуантах....

На этот вопрос мне снова никто не ответил. Потом я узнаю, что многие известные люди отказали Ксении в приходе на эту свадьбу, а само торжество будет оплачиваться по бартеру, за пиар. Я знаю Ксению двадцать лет, понимаю, что ради пиара она готова на все. И, видимо, чтобы свадьба привлекла максимальное внимание прессы, ей понадобился скандал. Первой заподозрила неладное моя дочка Аришка. Когда я ей рассказала, что меня просят станцевать на этой свадьбе, Ариша мне говорит: «Мама, может, ты хоть один раз поступишь по-умному? Не ходи к этой предательнице, которая в нашем доме устроила балаган!»

Я уже была близка к отказу, потому что площадку не говорят, а танцевать на кафеле я не могу. Узнав, что я решила закрыть тему с танцем, они аж сцену для этого дела построили. Но я уже для себя решила, что никуда не пойду, потому что не хочу в этой пиар-акции участвовать.

Просто я не хочу, чтобы моим именем вновь воспользовалась ради выгоды финансовой и пиара та, кто постоянно устраивает скандалы, ведёт себя дико и бесстыже, пользуясь моей доверчивостью и человечностью, потеряв собственную совесть. И эти инсинуации происходят на протяжении 20-ти лет нашего знакомства...

Мне позвонили от Андрея Малахова, который тоже был у меня дома, но сделал настоящую, правдивую и искреннюю программу. Он согласился быть ведущим на свадьбе Собчак. За несколько дней до свадьбы меня пригласили на запись программы на канале Россия, посвящённой Ксении, которая состоится на следующий день после свадьбы и при ее участии.

Так я все больше убеждалась, что свадьба эта — пиар. Пригласительные в стиле рабочего и колхозницы, безумная дата торжества — «пятница 13-ое». Это не свадьба, это шоу. И я не хочу в этой вакханалии участвовать. Да, моя свадьба была тоже шоу, но это было грациозное, интеллигентное шоу. А тут, смотрите, новобрачные приезжают в загс на катафалке, а потом ещё венчание. Есть святые вещи, на которых пиариться, шутить и превращать в не смешную клоунаду и ту самую вакханалию просто не позволительно никому. На мой взгляд, это псевдоженитьбы, псевдоболезни и псевдорождения детей...

В два часа ночи накануне свадьбы вместо того, чтобы посвящать время друг другу, Собчак и Богомолов уговаривали меня приехать на свадьбу. На что я сказала Косте: «Я могу на шоу к Малахову прийти, там станцевать, подарить Ксюше розы, но по пиаровским тусовкам я ходить не намерена. И не позволю совершить очередную инсинуацию вокруг своего имени. Я балерина, которая танцевала на лучших мировых сценах, а не тусовщица!

Как раз с тусовок начинала Ксения. Я ей пригласительные передавала двадцать лет назад по просьбе ее мамы Людмилы Нарусовой. Увольте меня от присутствия на этом празднике!» Я не хочу подвергаться очередному стрессу и участвовать в безумстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/731939" frameborder="0"></iframe> Свадьба Ксении Собчак: пятница, 13-е и катафалк с кровавой надписью.Черный катафалк и пятница, 13-е… Нет, это не начало фильма ужасов. Это Ксения Собчак выходит замуж за Богомолова.

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