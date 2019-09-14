«Полуголая невеста отказалась брать фамилию мужа»: Новые подробности свадьбы Собчак

Ксения Собчак и Константин Богомолов дерзко скрепили свой семейный союз в пятницу 13-го.

Сие действо напоминало знаменитый бал в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Чего только стоит возлежание новобрачных в катафалке. В столичный Музей Москвы, где отшумела гулянка, пара прибыла уже на романтичной карете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731873" frameborder="0"></iframe> Собчак и Богомолов в ЗАГСе.Иван МАКЕЕВ

Однако музей к приезду молодых задекорировали в готическом стиле. Ксюшу, словно героиню «Игры престолов» Дэйнерис Таргариен, встретил на входе огромный чёрный дракон. А торт почему-то был в виде чёрного лебедя. Видимо, своеобразный привет заклятой подруге невесты Анастасии Волочковой, которая отказалась танцевать на свадьбе партию умирающего лебедя.

Под венец Ксения пошла с букетиком ландышей в руках - при желании их можно найти и в сентябре. Фото: instagram.com/a030aa

Впрочем, новобрачных ждали другие гости: Филипп Киркоров, Владислав Сурков, Татьяна Навка с Дмитрием Песковым, Яна Рудковская, Николай Басков, Дмитрий Маликов, Светлана Лобода, Светлана Бондарчук с бойфрендом, Федор Бондарчук, Глюкоза с мужем, Владимир Познер и многие другие.

Два грузовика подарков доставили чуть позже в подмосковный дом Собчак в посёлке «Горки.8».

Гости признались, мол, по просьбе молодых дарили в основном предметы интерьера для нового загородного дома Собчак, который пока ещё в процессе стройки. В листе желаний Ксении и Константина, чего только не было: от постельного белья за 300 тысяч рублей до дивана за 2 миллиона рублей.

a030aa Поцелуй молодоженов стал хитом интернета

Николай Басков не стал скрывать, что вручил молодым конверт с деньгами.

- Я все время дарю деньги. А что ещё дарить? Сумма нормальная, им хватит, - шутил «золотой голос». - Пара мне нравится: непредсказуемые, опасные. Чего только их заезд на катафалке стоит. Для меня это странно, но они ребята рисковые.

Денежный подарок Николай дополнился песенным, исполнив для молодых хит «Свадебные цветы».

Пел на свадьбе и Филипп Киркоров, которого новобрачные попросили украсить их свадебный танец.

- Что может подарить артист? Свою лучшую песню для главного, - делился с «акулами пера» Филипп. - Кстати, песню «Снег» выбрала Ксения. Я им с Костей пожелал, чтобы весь холод остался в песне, но не в их семейной жизни. Ксения говорит, что это ее любимая песня. Якобы они с Костей познакомились, когда она звучала.

fkirkorov Филипп Киркоров спел для молодых песню, а они станцевали медленный танец

Ксению я знаю четверть века. Когда она была маленькой девочкой, приходила на все мои концерты в зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Кто знал, что я спустя года спою на ее свадьбе. Сегодня Ксюша была, словно ребёнок: счастливая, сияющая. Мне кажется, это любовь... Забавно, что они приехали в ЗАГС на катафалке. Молодцы. Кайфуют, экспериментируют. Зачем следовать канонам? Кто им следует, век того на эстраде и в политике недолог.

А те, кто идут против правил, долгожители в нашей профессии. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы ребятам было хорошо. Мы с Аллой (Пугачевой) тоже приехали в ЗАГС на карете. Да, это был не катафалк, но тоже было обсуждаемо. Я даже не помню, чем сегодня нас угощали. Стараюсь сейчас не смотреть на еду после шести. Яна Рудковская мне все время что-то подкладывала в тарелку, но я держался.

Ведущим вечера был Андрей Малахов, который пожаловал на праздник со своей супругой Натальей.

- Я бы выбрал для свадьбы другую дату, но тут, как говорится, хозяин-барин, - хитро улыбнулся Малахов.

В загс брачующиеся прибыли на погребальном авто. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ

Впрочем, по словам Андрея, провокационный танец, который Ксюша подарила новоиспеченному мужу, был весьма хорош. В компании танцоров, состоящих из мужчин на шпильках, Собчак выбежала на сцену в чёрном плаще, который потом вскоре скинула, оставшись в нижнем белье - в чёрном боди. Все это сопровождалось пением давнего хита Аллегровой «Войди в меня». Полуголая невеста и изумлённые гости - эта сцена органично дополнила череду провокаций на главном торжестве осени.

- Я удивилась. Не знала, что Ксения на такое способна. Впрочем, она шикарно выглядит! - похвалила подругу певица Глюкоза, которая чуть позже тоже вышла на сцену в образе гейши, подарив молодым песню. Пел и сам Богомолов, пела Лобода.

В финале торжества мама Ксении Людмила Нарусова призналась, что новый зять ее полностью устраивает.

rudkovskayaofficial Танец пары потряс гостей

- Главное, чтобы дочь была счастлива. А она, как я вижу, безумно счастлива. А большего матери и не надо. Правда фамилию мужа Ксения не взяла, - заявила журналистам Людмила Борисовна.

Свадьба пела и плясала до двух часов ночи.

А после, поблагодарив журналистов за внимание, новобрачные укатили домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/731939" frameborder="0"></iframe> Свадьба Ксении Собчак: пятница, 13-е и катафалк с кровавой надписью.Черный катафалк и пятница, 13-е… Нет, это не начало фильма ужасов. Это Ксения Собчак выходит замуж за Богомолова.

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