Озоновую дыру “заштопали”! Может, и климат отремонтируем?

ЗАБЫТАЯ ОЗОНОВАЯ ДЫРА

Праздник, конечно, не из тех, что мы отмечаем в семейном кругу с шампанским. Но все же: Международный день охраны озонового слоя появился уже четверть века назад, в 1994 году. Придумали его в ООН. Дата не случайная – 16 сентября был подписан Монреальский протокол.

Но вот что интересно. Про озоновую дыру было много шума в конце 20 века. От страшилок, что ничего уже сделать нельзя, нас всех погубит солнечная радиация, до скепсиса – мол, вся эта история выдумана для чьей-то выгоды.

А сейчас как-то все затихло. О глобальном потеплении говорят на каждом шагу. А про озоновую дыру как будто забыли. Что происходит? Был ли мальчик? Что празднуем-то 16 сентября?

Спокойно: дыра есть. Хотя постепенно затягивается. Ученые о ней не забывали. Всемирная метеорологическая организация регулярно составляет отчеты. Спутники NASA следят. Мало того – в 2019 году вступило в силу новое международное соглашение. А в ООН с гордостью говорят, что у человечества впервые появился повод действительно поздравить друг друга 16 сентября – кажется, разрушение озонового слоя удалось остановить.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ И КТО ВИНОВАТ

Напомню на всякий случай, с чего начался озоновый сыр-бор и чем страшна дыра. Озон защищает нас от самого жесткого и вредного спектра ультрафиолетового излучения Солнца. Находится он в основном в стратосфере, на высоте 20 – 40 км. В 1980-х ученые забили тревогу: озона становится меньше, это опасно для кожи и глаз, может привести к онкологии, катаракте, а в морях погибнет фитопланктон, важнейшая часть пищевой цепочки.

В 1985 году над Антарктидой впервые была обнаружена гигантская озоновая дыра площадью 18 миллионов квадратных километров (будь она над Россией– накрыла бы всю страну!). К 2000 году дыра разошлась до рекордных 29,9 млн км кв – а это почти как площадь Африки.

В 2011 году впервые заговорили об озоновой дыре и над Арктикой – хотя есть версия, что над Северным полюсом несколько мини-дырочек в озоновом слое. Так или иначе, полярные области страдают больше всего. Но озоновый слой разрушается и в средних широтах.

Виноватых нашли быстро: холодильники, кондиционеры, дезодоранты-спреи, лаки для волос. Точнее, содержащиеся в них химические вещества. Решили запретить, страшно же. Приняли Монреальский договор, он вступил в силу в 1989 году, подписан 196 странами мира, в том числе и Россией. Человечество отказалось от 99% губительной для озона промышленной химии. Ученые, объяснившие механизм исчезновения озона, получили Нобелевскую премию.

ОЗОНОВАЯ ДЫРА ИСЧЕЗНЕТ К 2060 ГОДУ

И вот недавно Всемирная метеорологическая организация ООН отчиталась: не зря старались, помогает! Озоновый слой Земли с 2000 года начал восстанавливаться, хотя и очень медленно, на 1 – 3% за десятилетие. Почему только сейчас? В атмосфере накопилось слишком много вредных веществ, а срок их жизни – десятилетия.

Но позитивный процесс пошел. К 2030-м годам, то есть уже через десять лет, озоновый слой в умеренных широтах станет таким же, как в начале 1980-х. В Арктике он вернется к прежнему изобилию к 2050 году, а озоновая дыра над Антарктидой затянется к 2060 году. В 2017 году она была самой миниатюрной за тридцать лет.

А МОЖЕТ, И С ГЛОБАЛЬНЫМ ПОТЕПЛЕНИЕМ СПРАВИМСЯ?

Но вот какая засада. Вместо запрещенных Монреальским протоколом веществ стали использовать безвредные для озона гидрофторуглероды. Но оказалось, что это парниковые газы - как и углекислый. Те самые, что ведут к глобальному потеплению. В общем, решили и с ними бороться. На этот счет подписали Кигальскую поправку к Монреальскому протоколу, она вступила в силу с 2019 года. Чтоб ни дыры, ни потепления (у него Кигальская поправка “украдет” 0,4 градуса, надеются климатологи).

В целом же пример со спасением озонового слоя ученых и политиков очень вдохновил: можем, если захотим. И раз уж получилось “заштопать” озоновую дыру, может, и климат реально отремонтировать?

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