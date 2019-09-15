Хоккеист Евгений Кузнецов: Я буду скучать по сборной России

Форвард сборной России Евгений Кузнецов прокололся еще на чемпионате мира-2019 в Словакии. В одной из допинг-проб хоккеиста нашли следы кокаина. В августе Международная федерация хоккея объявила об этом и дисквалифицировала спортсмена на четыре года.

Вскрывать пробу Б даже не понадобилось, поскольку Кузнецов признал свою вину. Неужели это конец карьеры 27-летней звезды? - подумали российские болельщики.

Но НХЛ живет по своим законам и кокаин там не входит в список препаратов, повышающих работоспособность. А вот проблемы с наркотиками в Лиге существуют, и Кузнецов далеко не первый, кто совершил такой залет (Список игроков НХЛ, лечившихся от наркозависисмости — на kp.ru).

И вот в конце прошлой недели НХЛ объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона".Такое решение было принято после встречи Кузнецова с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном.

- Хочу поблагодарить НХЛ за поддержку, — обратился Евгений к североамериканским журналистам. — Я очень ценю это. Я, безусловно, извлек из этой ситуации хороший урок.

За это лето я узнал, как это — быть отцом двоих детей. Три месяца назад у меня родился второй ребенок. Сейчас стараюсь отстраниться от социальных сетей и проводить больше времени с семьей. Также фокусируюсь на тренировках. Сложно кому-то что-то доказать в межсезонье, потому что сейчас нет никаких игр, а лучшее, что я умею — играть в хоккей.

Вы знаете, что я — неплохой человек. И я всегда очень переживаю за сделанные ошибки, даже в игре. Беспокоюсь о мелочах.

Я буду скучать по игре за сборную России. Но я должен сейчас двигаться дальше, - сказал опальный хоккеист, который пропустит не только несколько чемпионатов мира, но и Олимпиаду-2022 в Пекине.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Евгений Кузнецов выступает в составе "Вашингтона" с 2014 года, за это время он участвовал в 416 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), плюс в его активе 70 игр и 57 (24+33) очков в плей-офф. В 2018 году в составе клуба Кузнецов, вместе с Александром Овечкиным и Дмитрием Орловым, стал обладателем Кубка Стэнли.

Дважды в составе сборной России (в 2012 и в 2014 годах) становился чемпионом мира.