2019-09-14T17:59:16+03:00
Спорт

НХЛ дисквалифицировала пойманного с кокаином хоккеиста Кузнецова на три матча

Ранее Международная федерация хоккея отстранила спортсмена от игр до июня 2023 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кузнецов попался на употреблении допингаКузнецов попался на употреблении допингаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Евгений Кузнецов отстранен от трех ближайших матчей решением Национальной хоккейной лиги. Напомним, один из самых перспективных российских хоккеистов был пойман на допинге. Позже в сети появилось видео Кузнецова с белым порошком. Как показало медицинское исследование, проведенное в мае 2019 года, когда команда «Вашингтон Кэпиталз» участвовала в мировом первенстве, в крови спортсмена действительно был обнаружен кокаин.

От вскрытия допинг-пробы «В» хоккеист отказался. Это фактически означает признание вины.

Ранее Международная федерация хоккея приняла решение о дисквалификации Евгения Кузнецова на четыре года. Он сможет вернуться в игру в 2023 году.

В Словакии команда Кузнецова взяла «бронзовую медаль» чемпионата. Однако, в связи с допинг пробой, Международная федерация хоккея IIHF потребовала вернуть награду. Медали лишится не вся сборная, а только Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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