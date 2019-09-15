Мне ваш Штырь по чесноку

Показали вчера по Первому каналу практически культовый для прогрессивной общественности и кинокритики фильм "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов" Что хочу сказать.

Люди, так нельзя. Возвращаться в Советский Союз сразу двумя лагерями. Когда все идейно близкое, независимо от художественных достоинств - хорошо. А все идейно чуждое - плохо. Что, что такого прекрасного в этом почти документальном фильме, кроме достоверно показанной чернушно-маргинальной жизни? Зачем мне, несчастной, это смотреть? Как полный отморозок, алкаш и дебил, дающий в рыло любому, из-за квартиры везет сдавать в интернат бросившего его когда-то отца. По дороге встревает в разные разборки. И в конце на него нисходит просветление. Или нисходит не до конца. Он остается как бы в раздумье.

Какой примитивный прием. И какой прямолинейный сам фильм.

Ведь с первых же кадров поездки ясно, что нам будут пытаться показать, как в этом дегенерате просыпается что-то человеческое. И все повороты сюжета предсказуемы. Вот хоть кто-то не догадался, что отца не примут нигде? А? Честно? Ну ведь это азбука. В жизни. В кино.

С первых кадров поездки ясно, что нам будут пытаться показать, как в герое-дегенерате просыпается что-то человеческоеФото: кадр из фильма

Азбуку смотреть неинтересно. Характеры, несмотря на актеров - однокрасочные, сами герои - одноклеточные. Финальное озарение героя - самая сусально-неправдоподобная часть фильма, потому что в логику этого характера никак не вписывается. Зато - сплошная чернуха и депрессняк. У всех все плохо.

Считается, что режиссер показал язвы нашего общества.

- Нельзя отворачиваться от народа! Да, мы так живем! - написали мне в комментарии на мой отзыв на этот фильм.

Постойте. Кто мы? Я так не живу. Друзья мои так не живут. Друзья друзей так не живут. Нас, кто так не живет, очень много.

Есть ли такие персонажи в жизни? Полно. Только к язвам общества эти маргиналы отношения не имеют. В любой стране есть опустившиеся алкаши, воры, убийцы. Где-то больше, где-то меньше.

Можно поставить про них интересное кино. Поставил ведь Этторе Скола великолепный свой "Отвратительные, грязные, злые". Но там был юмор, был интересный сюжет. Прекрасная режиссура. А главное - было живое человеческое тепло. Ничего этого в " Штыре" я не увидела. Все персонажи одинаково отвратительны - в том числе и их создателям. Тогда за что мне страдать? Помочь героям картины я не могу. И никто не может. Их проблемы - не снаружи, а внутри. Сами они такие фильмы не смотрят. Для чего же эта антиагитка, поставленная словно в противовес таким же малохудожественным лубочно-пропагандистким фильмам?

Считается, что режиссер показал язвы нашего обществаФото: кадр из фильма

Для того, чтобы посмотревшая их вполне благополучная интеллигенция закатила глаза: в каком дерьме мы живем! И чувствовала, что самим фактом просмотра приобщилась к народу.

Не-а. Эти люди - не весь народ. Мне лично интересна другая часть народа. Умная. Талантливая. А социальность кино - не гарантия его художественной ценности. В Советском Союзе это было нам всем очень хорошо продемонстрировано.

Пойду лучше Тарантино посмотрю...

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