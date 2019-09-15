«Рублю это поможет не надолго»: экономист разъяснил, как отразится на нас атака дронов на нефтянку Саудовской Аравии

Утром в субботу бепилотники учинили настоящий разгром на крупнейших нефтяных предприятиях Саудовской Аравии. «Цена» ЧП — 5% от мировой суточной добычи нефти. Это много, скачки на биржах начинались и по менее значимым поводам. Представители национальной нефтяной компании Саудовской Аравии утверждают, что смогут восстановить производство в течении двух суток. Но эксперты в этом сомневаются. Оценки опрошенных агентством Reuters специалистов — восстановление займет «недели». Вдобавок США сейчас обвиняют в атаках на предприятия Саудовской Аравии еще одного крупного производителя нефти — Иран. Что тоже не добавляет спокойствия на топливном фронте. О ЧП стало известно в выходные, мировые биржи были закрыты, поэтому рынки на него пока никак не отреагировали. Но что будет дальше и не грозит ли это чем-то нашему кошельку?

- Конечно, цены на нефть сейчас вырастут. А это, как всегда, благо для рубля — он должен укрепиться. Сколько бы ни слышали заявлений, что отвязался наш рубль от цен на нефть, по факту пока чуда не произошло, наша экономика остается нефтезависимой. И в нынешней ситуации это хорошо. Но это именно в краткосрочной перспективе. Если смотреть дальше, то ситуация может кардинально измениться, - считает Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. - От случившегося выиграют страны, которые могут очень быстро нарастить поставки нефти. Это прежде всего США, у которых избыток сланцевой нефти и которые всегда готовы увеличить предложение. У них есть готовая инфраструктура, которая позволяет это сделать.

А кроме того, США не связаны соглашениями со странами ОПЕК, куда входят и Саудовская Аравия, и Иран. И пока страны ОПЕК и ОПЕК+ (к этому соглашению подключена и Россия — ред.) будут разбираться между собой и со взятыми ранее обязательствами, Штаты просто захватят дополнительную часть нефтяного рынка. А это значит, что рост цен на баррель долгим не будет — «дыру» закроют дополнительные объемы американской сланцевой нефти. Для России такое перераспределение сил на рынке — не очень здорово. Оно чревато укреплением доллара и рисками для рубля.