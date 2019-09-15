Подоить козу, выйти на подиум в телогрейке и хлебнуть сикеры: Как гулять на ярмарке Германа Стерлигова

В БЕЗСТЫЖЕМ ВИДЕ ВХОД ЗАПРЕЩЕН

- Доброго дня! Девушка в юбке? - строго спрашивает бородач, заглядывая в машину на въезде в Слободу.

Я подготовилась. Хозяин гостей всегда предупреждает: «Дресс-код — приличный, мужики в брюках, да без сережек в ушах и носах, бабы — в юбках». Поэтому юбку до пят раздобыла — остерегалась быть отстеганной плетьми. Впрочем, для дам в непристойных штанах у встречающих приготовлены дежурные юбки — их выдают на дресс-контроле тем, кто не в курсе правил.

Для верности на въезде предупреждающие таблички типа «В беЗстыжем виде с голыми пупками и подмышками вход запрещен!». Ошибка в слове намеренная. К примеру, слово «беЗплатно» в Слободе пишется и произносится только так, чтобы избежать буквосочетания «бес».

Для верности на въезде предупреждающие табличкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Насчет покрытой головы такой строгости не предусмотрено. Но девушки надевали платки на всякий случай.

Девушки надевали платкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ноги и пупки с подмышками у гостей были прикрыты искусно.

Гости искусно прикрывалисьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городские девушки, у которых, казалось, длинные юбки попросту отсутствуют в гардеробе, приехали в красивых длинных платьях. Кто-то прискакал.

Кто приехал, а кто и прискакалФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ВАЛЕНКАХ ПО ПЛИТКЕ КАТАЮСЬ

Выставка-ярмарка натуральных продуктов и ремесел, которую Стерлигов называет Всероссийским съездом новых русских крестьян, восьмая по счету. Устраивается раз в полгода, весной и осенью.

Происходящее Стерлигов называет Всероссийским съездом новых русских крестьянФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже есть крепкий пул постоянных клиентов, которые не пропускают ни одной ярмарки. Потому что только там могут купить такую экзотику, как еда без суррогата и химии. А еще посуду, мебель, одежду, обувь.

- Зачем вам валенки, да еще столько? - интересуюсь у дорого одетой дамы с ключами от Мерседеса.

На валенки - большой спросФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А я по плитке в них катаюсь, - улыбаясь, отвечает она. - У нас большой дом и холодно ходить по кафелю. Зимой с собакой в них гуляем, - в поселке мода на валенки. Прежние сносили, покупала для всей семьи три года назад здесь же. Вот, обновила гардероб. И вам рекомендую! Не пожалеете! Мягкие, теплые, 100% натуральные!

Выставка-ярмарка проходит в восьмой разФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какой только экзотики здесь нетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БЕЗПЛАТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ОТ ТРАВНИКА

С каждым разом все больше желающих не просто приехать к Стерлиговым, чтобы закупиться исключительно натуральной крестьянской продукцией, а отдохнуть в этом живописном уголке Подмосковья. И с пользой для здоровья.

Желающих приехать к Стерлиговым все большеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый популярный беЗплатный мастер-класс был у травника. Дедушка орудует тем, что у него прямо под ногами. Срывает одуванчик, рассказывает, как им лечить печень и поджелудочную, следом описывает целебные свойства подорожника, затем лопуха и так далее. Гости, среди которых немало молодежи, слушали взахлеб и записывали лекцию на мобильники.

Самый популярный мастер-класс был у травникаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Купить продукцию травников с разных уголков России можно было рядом же. Выбор — королевский.

Выбор - королевскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТЫ ЧТО КАК В ДЕРЕВНЕ?!

Для неофитов тут удивительно все. Будто прыгнул на пару веков в прошлое: избы, погреба, колодцы, мельницы.

Для неофитов тут удивительно всеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Блага цивилизации используются только самые жизненно необходимые. «Шикарный туалет» тут действительно по деревенским меркам шикарен: в деревянном клозете прячется новая сияющая сантехника, не хватает разве что электросушилки.

Блага цивилизации используются только самые жизненно необходимыеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люди прониклись духом этого собрания и раскупили тулупы по 5700 за штуку, да папахи — 2500 за убор. Обновки в прохладную погоду пригодились сразу же.

Обновки в прохладную погоду пригодилисьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ты что как в деревне?! - с укором кидает одна точеная блондинка в платке другой, расслабившейся после дегустации медовухи «без ГМО». - Веди себя прилично!

На дегустации давали медовуху «без ГМО»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Были напитки и покрепче. Чача 9-летней выдержки, да эксклюзивная сикера - алкогольный напиток, по вкусу лучше, чем дорогой коньяк.

Были напитки и покрепчеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мощный и битком набитый крестьянскими витринами навес для торга несколько лет назад Стерлиговым помог построить глава Транснефти Николай Токарев.

Навес для торга помог построить глава Транснефти Николай ТокаревФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МАГАЗИНЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Все остальное возводят своими силами. К этой ярмарке под руководством старшего сына семейства Сергия Стерлигова впервые соорудили сенную крепость. Детишки брали ее безостановочно до заката.

К этой ярмарке впервые соорудили сенную крепостьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Герман Стерлигов с сыном на ярмарке объявили о том, что возвращают закрытые полгода назад магазины.

Герман Стерлигов с сыномФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Формат прежних семью не устраивал, теперь легендарные хлеб, квас, остальную продукцию и знаменитые таблички «Содомитам (есть вариант менее цензурный) вход запрещен» можно будет купить в просторных магазинах с зоной для общения и принятия натуральной пищи. Первый откроется на Кутузовском.

Знаменитые табличкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ХЛЕБ ЗА 400 РУБЛЕЙ - НЕДОРОГО

«Фирменного» хлеба, ценой от 400 рублей за буханку, для ярмарки напекли целую тонну. И не зря - за пару часов до закрытия гости жадно старались оторвать немногое оставшееся из партии. И, кстати, Стерлигов считает, что их хлеб и вообще вся продукция не стоит дорого.

«Фирменного» хлеба напекли целую тоннуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для этого неплохо бы знать, что на то, чтобы выпечь одну буханку, с учетом ручного помола на каменных жерновах и выпечки в русской печи, требуется 14 часов! И сам состав: зерно «с отдохнувших полей» из деревянных амбаров, натуральная хмелевая закваска и колодезная вода.

Чтобы выпечь одну буханку требуется 14 часовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А за квасом ценой 300 рублей за литр ехала лично я. Этот напиток у них — что-то невероятное.

Квас у Стерлиговых - что-то невероятноеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СЫР ОЛЕГА СЫРОТЫ НЕ ПУСКАЮТ

Впервые попробовала квас два месяца назад на фестивале сыра у Олега Сироты, зятя Германа Львовича. Кстати, продукция родственника комитетом продовольственной безопасности Слободы (КПБ) на ярмарку не допущена. Почему, мне объяснил хозяин.

Герман Стерлигов - тесть Олега СиротаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я очень уважаю Олега и горжусь его успехами, мы каждый год торгуем на его ярмарках, - говорит Стерлигов-старший. - А он на моих нет. Потому что он использует машинное доение. Для нас это исключено — только вручную.

Среди всего разнообразия продукцию Олега Сироты на ярмарке не встретишьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как обращаться с животным в этом нелегком для новичка деле, я решила выяснить собственноручно. Это, кстати, мог сделать любой желающий попробовать парное молоко. 100 рублей за стаканчик и коза в вашем распоряжении, но под присмотром профессионала.

100 рублей за стаканчик и коза в вашем распоряженииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЭКО-ГОРШОК ОТ БЕЛАРУСА

К Стерлиговым съехались не только крестьяне и ремесленники со всей страны. Среди 200 участников гости из Украины и Беларуси.

Демьян живет в глухом селе Могилевской области. Но он знаменитость в республике. О гончаре-самоучке снимают сюжеты, пишут статьи. Его чернодымленная керамика пользуется невероятным спросом на родине, и в России, да на всем постсоветском пространстве. Когда-то он трудился инженером, но все, как водится, надоело и он решил уйти глубоко в деревню. Там и нашел себя в ремесле. Счастлив.

Среди 200 участников гости из Украины и БеларусиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А для чего вам этот горшок? - интересуюсь у приятной женщины с сыном-подростком.

- Да наслышана, что от китайской посуды — а она уже вся китайская — выделяются химикаты и яды. Хочу готовить здоровую пищу. Поэтому 1300 рублей на эко-горшок мне не жалко.

Кому-то не жалко и 100 000 рублей на топор. На уникальную продукцию молодого кузнеца Константина большой спрос. Он дипломированный ракетостроитель, окончил Бауманку. И ни разу не пожалел, что променял свою специальность на кузнечное ремесло. Он отец троих детей и его труд позволяет прокормить большую семью.

На уникальную продукцию молодого кузнеца Константина большой спросФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СКАЧКИ БЕЗ ПРАВИЛ ЗА 100 000 РУБЛЕЙ

Неподалеку от кузнеца мужики с недорогими топорами и копьями целятся в деревянную мишень.

Неподалеку от кузнеца - «тир»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хочешь - копье, хочешь - топор метайФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Развлечений у Стерлиговых на любой вкус. Тем, кто никогда не сидел верхом, разрешают взобраться на лошадь или просто ее погладить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732286" frameborder="0"></iframe> Слободская ярмарка.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Развлечений у Стерлиговых на любой вкусФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А те, кто считают себя опытными наездниками, поучаствовали в скачках без правил. Тут особо и правил не придумаешь, но главное — быть первым. Зрелище привлекло большое внимание.

Зрелище привлекло большое вниманиеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соревновались и бабы, и мужики. Но победа досталась одному из сыновей Германа Львовича Пантелеймону Стерлигову. И приз 100 тысяч рублей.

Победа досталась одному из сыновей Германа Львовича ПантелеймонуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДЕРЕВЕНСКИЙ ШИК

Частью программы стал модный показ. Дизайнер — мать семейства Алена Стерлигова. Меня позвали стать моделью. В хлопковом длинном платье и стильной телогрейке я почувствовала себя настоящей барышней-крестьянкой. Не хватало разве что кокошника. Натуральный деревенский шик.

Частью программы стал модный показФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одной забавой уже традиционно стал высокий столб. Взберешься — получишь приз. Хотели, было, поставить на кон соболиную шубу, но подумали, что карабкающиеся дамы в юбках будут на нем смотреться не совсем прилично. А рвение городских недооценили. Мужики так матеро ползли за стерлиговской буханкой, что организаторы пожалели, что не нашли столба повыше.

Еще одной забавой уже традиционно стал высокий столбФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стерлиговы с гордостью рассказывают, что не рекламируют свои ярмарки, люди сами узнают и приезжают. И с каждым годом народу все больше.

Стерлиговы с гордостью рассказывают, что не рекламируют свои ярмаркиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН