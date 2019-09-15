Екатерина Гамова родила сына! Вес - 4 кг, рост - 57 см

О том, что знаменитая волейболистка стала мамой, мы узнали из очень надежного источника. Дозвониться до самой Кати мне пока не удалось, зато ее тетя сразу же взяла трубку...

Катя Гамова родила сына! Об этом - ее тетя и первый тренер Любовь Гамова и муж Михаил Мукасей - Александру Гамову 00:00 00:00

- Алло, Любовь Борисовна!

- Товарищ Гамов! Вижу по определителю.

- Здравствуйте! Очень приятно вас слышать!

- Взаимно!

-,Надеюсь, вам Катя мои приветы передавала?

- Ну, передает иногда. Да. Нечасто, но передает.

- Я что звоню-то? Сейчас был телерепортаж с волейбола. И там сообщили, что Катя Гамова стала мамой. Это правда?

- Да. Я вот только приехала с чемпионата мира по волейболу среди юниорок до 18 лет. Только прилетела сегодня. Только прилетела, включила телефон. Емое! Ребенок, слава Богу! В два часа ночи родила!

- А кто? Мальчик или девочка?

- Мальчик! Это уже понятно было давно. Я никому не говорила! Вообще никому. У меня звонят сейчас с Челябинска, говорят, что, правда? Это мои даже эти, товарки, ну, тренера наши в этом самом, в клубе нашем. Я никому не говорила! Как вот примета такая. Никому не говорить! Они мне с Челябинска звонят, говорят, чего, правда? В общем, короче говоря, комедия бесплатная.

- Я же родственник, мне-то можно!

- Вам-то конечно! Вам-то все можно! Конечно же.

- Я вас поздравляю. Поздравьте Катю. Вы с ней говорили?

- Вот сейчас с Мишей (Михаил Мукасей - муж Екатерины. - А.Г.) к Кате поедем. В клинику. Сейчас поедем.

Я с Каира приехала. Сейчас заехала к ним на дачу. Сейчас собираемся. Что Катя сказала, что нужно взять нам туда.

Роды - прямо там резко - в час ночи. Ей захотелось родить. И они в час ночи уехали. Не успели даже ничего взять. Вот сейчас поедем.

- Скажите, а Катя как себя чувствует? Ребеночек как себя чувствует?

- Ну, вот сейчас поедем и все узнаем.

- А вес? Рост?

- Минут через десять поедем.

- А вес? Рост?

- Короче. Рассказываю. Как говорят: инклюзив, да? Вот. Ребенок написал: 4020 вес. И 57 см рост.

- Ой, классно! «Комсомолка» вас всех поздравляет, и, прежде всего - Катю и Михаила. Большой мальчик. Хороший. А кем он будет, Любовь Борисовна? Уже известно?

- В смысле?

- Он будет - по спортивной линии? По киношной? (Михаил Мукасей - кинооператор и продюсер, сын актрисы и режиссёра Светланы Дружининой.)

- Да кто же его знает-то?!

А вообще мы знали, что мальчик будет. Давно. Я уже говорю, как хоть назвали-то? Она говорит, пока не решили. Даже не решили, как звать. А уж какой там кем будет? Неизвестно.

- Молодцы! Это в Москве все произошло?

- В Москве, конечно. Она в Москве живет.

- Бывает, звезды рожают там где-то… За рубежом.

- Да нет. Нет. Здесь нормальные клиники. Хорошие. Катя в нормальной клинике рожала.

- Какие молодцы!

- Она наблюдалась здесь, конечно.

- А можете на секунду Михаилу передать трубку? Скажите, Гамов звонит.

- Сейчас, если он возьмет.

- Скажите, Александр Гамов, ваш родственник.

- Сейчас. Он по телефону… Он разговаривает по телефону.

- А вы заранее все подготовили? Ваш это будет внук?

- Я же с ней не живу, поэтому - что она там приготовила, не знаю.

- Это будет ваш внук или как правильно?

- Внук, конечно. А как? Это моя племянница родная. Мамка, знаете... (После того, как мама Кати умерла, Родная тетя - Любовь Борисовна - заменила ей мать. - А.Г.) И теперь я бабушкой и осталась.

- Вы с какого возраста Катю воспитываете?

- Как я ее воспитывала, если у нее мамка родная была. Я первый тренер ее.

- А Миша не освободился?

- Миша!

- Здравствуйте, Михаил! Мы заочно знакомы, это Александр Гамов из «Комсомольской правды». Мы с Катей дружим. И от души сердечно поздравляем вас, Катю, Любовь Борисовну. И вашу маму, всех родственников. С таким замечательным событием!

- Спасибо вам большое!

- А вам творческих успехов! Если что, телефон есть у Кати и у Любовь Борисовны. Кате передайте, пожалуйста, привет!

- Да, спасибо большое. Всего вам хорошего.

- И вам всем - всего чемпионского. До свидания! Можете дать Любовь Борисовну?

- Пока нет. Она вам перезвонит.

- Не буду отвлекать.

(Любовь Борисовна снова берет трубку)

- С праздником вас!

- Спасибо! До свидания.

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