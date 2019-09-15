В Латвии появилась партия, выступающая против мигрантов и антироссийских санкций

В Латвии появилась новая политическая сила, выступающая против бесконтрольного приёма беженцев и за отмену антироссийских санкций (то есть прямо противоположно официальному курсу нынешних властей Евросоюза и их прибалтийских сателлитов).

Речь идёт о партии под названием «Действие» (Ricibas partija). Строго говоря, небольшая организация с такими же реквизитами существовала уже давно. Но теперь в ней сменилось руководство, которое объявило о переходе на твёрдые правоконсервативные позиции — в защиту традиционной европейской культуры, христианских ценностей и прав простых латвийцев, в том числе русскоязычных.

— Нынешние действия рижских политиков — это не политика. У таких партий, у таких людей нет перспектив. Они ещё столкнутся с ненавистью и презрением избирателей, пообещав процветание и «европейское будущее» — а дав лишь экономическую стагнацию, разрыв связей с Россией и сокращение населения, — говорится в пресс-релизе партии «Действие», поступившем в «КП».

В новом руководстве движения — триумвират известных в республике активистов: лидер общественной организации «Русский Мир Латвии» Руслан Панкратов, политолог Эйнарс Граудыньш, а также предприниматель Евгений Король.

Сейчас даже сами они признают, что у «Действия» лишь порядка шести сотен активных участников. Однако, подчёркивают эксперты, правоконсервативный поворот — это общеевропейский тренд. Например, почти с такой же повесткой (дружба с Россией и прекращение нелегальной миграции) выступала появившаяся всего пять лет назад партия «Альтернатива для Германии»: уже на выборах-2017 она стала третьей по величине в Бундестаге, а на региональных выборах в нынешнем сентябре в отдельных землях бывшей ГДР сенсационно заняла второе место.

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