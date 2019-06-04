2019-06-04T21:01:01+03:00
В мире

Мэр Риги Дайнис Турлайс осудил санкции и призвал улучшать отношения с Россией

Об этом новый градоначальник рассказал в интервью «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Hовый мэр Риги Дайнис ТурлайсHовый мэр Риги Дайнис ТурлайсФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Как сообщил в беседе с «Комсомолкой» новый мэр Риги Дайнис Турлайс (сменил в этом кресле экс-градоначальника Нила Ушакова), экономическое сотрудничество между РФ и Латвией следует развивать, даже несмотря на антироссийсские санкции:

— Критикуя Россию вразрез здравому смыслу и национальным интересам, Латвия лишает себя возможности в будущем наладить более тесные политические и экономические отношения с восточным соседом, — рассказал «КП» 68-летний политик. — Несмотря на всё, между двумя странами сейчас наблюдаются позитивные экономические тенденции, и это радует.

Напомним, за 9 месяцев 2018 года — более поздней статистики пока нет — экспорт товаров из Латвии в Россию возрос на 6,3%, до $348 млн.

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На прошлой неделе самый известный среди россиян мэр Риги, Нил Ушаков, официально подал в отставку по случаю избрания депутатом Европарламента. За 10 лет руководства столицей Латвии впечатления он оставил неоднозначные. Одни пеняли Ушакову на коррупционные скандалы, другие называли «защитником соотечественников» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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