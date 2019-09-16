Жене покойного «Иванушки» Олега Яковлева может грозить тюремное заключение

На этот раз в центре обсуждения оказалась гражданская жена покойного «Иванушки» Олега Яковлева Александра Куцевол. Дело в том, что около года назад дама решила оспаривать завещание музыканта, в рамках которого вся его 200 миллионная недвижимость (3 квартиры в Москве и 2 зарубежных «гнезда») достаются университетскому другу певца Роману Радову и племяннице артиста Татьяне Яковлевой. Куцевол такой расклад решительно не устраивал. Поэтому 27 декабря 2017 она заявила нотариусу , что является не сожительницей Яковлева, а его вдовой. Мол, официальной брак был заключен в Сербии в 2012 году, но скрывался почему-то даже от близких родственников. Плюс ко всему, чтобы завладеть миллионами покойного, Куцевол через суд решила доказать, что ее возлюбленный был невменяем на момент написания завещания, а, значит, и документ не может считаться действительным. Такой подход несколько озадачил официальных наследников, и они решили проверить подлинность документов.

- Олег всегда говорил в личных и публичных беседах, что на Куцевол он жениться не намерен. Но по документам оказалось, что они якобы пять лет назад расписались в Сербии в каком-то городишке с населением 70 тысяч человек. Я бы еще поняла, если бы брак был заключен в Черногории. У Олега там квартира. Но зачем ехать в эту сербскую глушь? И потом хранить все в тайне? Возможно, конечно, Олег не хотел расстраивать поклонниц изменением в своем семейном статусе. Но родственникам-то и своим друзьям из «Иванушек» вполне мог рассказать! К тому же нет ни одной фотографии со свадьбы. А в имеющейся у меня копии из регистрационной книги этого сербского городка не стоит ни одной подписи. Поэтому я считаю своим долгом проверить подлинность данного документа через суд, отправив запрос в МИД Сербии. По поводу состояния Олега я даже говорить не хочу – это бред! – объясняла «КП» племянница певца Татьяна.

Олег Яковлев и Александра Куцевол. Фото: instagram.com/sashakutsevol/

И оказалась права. Ни ЗАГС города Чачак, ни МИД Сербии брак Яковлева и Куцевол не подтвердил. К такому же заключению пришли и представители Басманного и Симоновского судов, единогласно постановив завещание считать действительным, а Куцевол в ее притязаниях отказать. Правда, такое решение не до конца устроило близких Олега. И теперь Куцевол ждет новая повестка в суд. На основании все тех же документов, но уже по другому делу.

- Я уже подала иск в прокуратуру на основании двух статей УК РФ: 159 (мошенничество) и 327 (подделка государственных документов). Ибо я глубоко возмущена поведением этой особы. Мало того, что она в глаза врала об этом браке друзьям, коллегам, поклонникам и родственникам Олега, так ведь еще на основании это фиктивной писульки она пыталась на суде доказать его невменяемость! Это не лезет ни в какие ворота. Мало того, что это грубое нарушение закона, это еще и личное оскорбление. Она 10 лет завоевывала этого человека, чтобы в первый же год после его смерти предать...Но при этом ей хватает наглости писать слезливые посты о том, как она до сих его любит. Это верх лицемерия, я считаю! Я хочу, чтобы Саша была наказана за это, – заявила в беседе с «КП» племянница Яковлева.

Подруга Куцевол Татьяна Карматкова считает, что Яковлев должен был завещать любимой квартиру. Фото: instagram.com/tati.fart/

Если следствие найдет «злой умысел» в действиях Куцевол, то ей может грозить штраф в районе 1 миллиона рублей или тюремное заключение сроком до 10 лет. Правда, есть и те, кто считает, что единственное, что можно сделать в этой ситуации – это посочувствовать бедной девушке.

- Саша посвятила Олегу всю себя. И ей очень обидно, что после своей смерти он не оставил ей ни одного квадратного метра, - делится с «Комсомолкой» подруга Куцевол Татьяна Карматкова. - Саша опечалена и горе затмевает ее разум. И, если все так, как говорит Татьяна Яковлева, действия Саши стоит понять и простить. Ведь Куцевол потеряла близкого человека. Родственникам Олега стоит проявить милосердие. Одно не могу понять. Почему такой честный, благородный и широкий в душевных порывах человек мог так поступить со своей любимой женщиной, оставив ее фактически на улице. Он должен был бы завещать ей квартиру, а не вынуждать ее бороться за свой угол такими методами.

По словам близких Яковлева, его сожительница вполне легально могла получить одну из квартир певца после его смерти.

Один из наследников певца актёр Роман Радов. Фото: instagram.com/romanradoff/

- После смерти я предложил Саше оформить на нее двухкомнатную квартиру на улице Машиностроения. Это одна из трех квартир Олега. Но Саша категорически отказалась от этой квартиры, поскольку хотела получить элитную квартиру на Дербеневской набережной (площадь квартиры 100 квадратных метров – Ред.). И мне очень жаль, что она так поступила. Саша – очень милый человек. Видимо, ее просто немного испортил «квартирный вопрос», - с грустью заметил один из наследников певца Роман Радов.

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