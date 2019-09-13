2019-09-13T10:35:27+03:00
Звезды

«Счета Киркорову не блокировали»: Налоговая служба опровергла слухи об арестованных финансах артиста

ФНС сделала официальное заявление через «КП»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Источник сайта утверждал, что Филипп Киркоров не погасил штрафы за превышение скоростиИсточник сайта утверждал, что Филипп Киркоров не погасил штрафы за превышение скоростиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Пятница 13-го началась у народного артиста с броского заголовка сайта «Москва», который заявил, что Филипп не только король сцены, но и долгов. Источник сайта утверждал, что Филипп Киркоров не погасил штрафы за превышение скорости (хотя он в Москве не рулит автомобилем) и накопил приличные долги, поэтому ФНС заблокировала счета в «Сбербанке» и «СДМ-Банке».

Директор артиста Геннадий Рыбак развёл руками: «Откуда они берут эту чепуху?».

Слова представителя народного любимца подтвердили «КП» и в ФНС.

- Информация, распространенная в СМИ, о блокировке счетов у ИП Киркоров Ф.Б. не соответствует действительности. Задолженность у ИП Киркоров Ф.Б. отсутствует, - заявили «КП» в пресс-службе ФНС России.

Плюс ко всему ФНС пояснила, что при наличии у кого-либо задолженности по налогам, налоговые органы не блокируют счета в банках. Приостановление операций по счетам применяется только на сумму задолженности. Это не распространяется на приоритетные платежи: выдача заработной платы, иные социальные выплаты и не препятствует зачислению денежных средств.

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До этого СМИ успели сообщить о санкциях в отношении Филиппа [эксклюзив kp.ru]

ИСТОЧНИК KP.RU

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