2019-09-13T12:59:01+03:00
Звезды

Иван Ургант расписал Собчак и Богомолова

В спецвыпуске своей программы ведущий устроил брачную церемонию для молодоженов
Антонина ВЕТКИНА
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«Вечерний Ургант» выйдет в эфир 13 сентября«Вечерний Ургант» выйдет в эфир 13 сентябряФото: Первый канал
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Молодожены только что расписались в Грибоедовском загсе столицы, приехав на церемонию в роскошном катафалке. А вечером они распишутся еще раз - в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Запись шоу состоялась еще в среду.

В спецвыпуске своей программы ведущий устроил брачную церемонию для молодоженов Фото: Первый канал

В спецвыпуске своей программы ведущий устроил брачную церемонию для молодоженовФото: Первый канал

Иван Ургант взял на себя роль святого Валентина, Амура и работницы отдела записи актов гражданского состояния в одном лице. Ксения была в бежевом, почти белом брючном костюме, а Богомолов - в черном. Студию украсили свадебными венками, все прошло в волнующей, торжественной атмосфере.

Иван Ургант расписал Собчак и Богомолова Фото: Первый канал

Иван Ургант расписал Собчак и БогомоловаФото: Первый канал

Иван задал новобрачным несколько вопросов. Ксения призналась, что при первом знакомстве Константин показался ей довольно скучным. Счастливый муж тут же сказал, что Собчак он считал поверхностной женщиной. А потом они узнали друг друга и… Короче, победила любовь.

«Вечерний Ургант» выйдет в эфир 13 сентября сразу после окончания шоу «Голос. 60+».

Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке.Алена МАРТЫНОВА

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С раннего утра пятницы, 13 сентября, у Грибоедовского ЗАГСа столицы в ожидании Ксении Собчак и Константина Богомолова дежурили журналисты. Пары, сочетающиеся браком перед звёздными молодоженами, были удивлены вниманием прессы - всех выходящих из Дворца бракосочетаний встречали три десятка камер. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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