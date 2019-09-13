Иван Ургант расписал Собчак и Богомолова

Молодожены только что расписались в Грибоедовском загсе столицы, приехав на церемонию в роскошном катафалке. А вечером они распишутся еще раз - в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Запись шоу состоялась еще в среду.

В спецвыпуске своей программы ведущий устроил брачную церемонию для молодоженовФото: Первый канал

Иван Ургант взял на себя роль святого Валентина, Амура и работницы отдела записи актов гражданского состояния в одном лице. Ксения была в бежевом, почти белом брючном костюме, а Богомолов - в черном. Студию украсили свадебными венками, все прошло в волнующей, торжественной атмосфере.

Иван Ургант расписал Собчак и БогомоловаФото: Первый канал

Иван задал новобрачным несколько вопросов. Ксения призналась, что при первом знакомстве Константин показался ей довольно скучным. Счастливый муж тут же сказал, что Собчак он считал поверхностной женщиной. А потом они узнали друг друга и… Короче, победила любовь.

«Вечерний Ургант» выйдет в эфир 13 сентября сразу после окончания шоу «Голос. 60+».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731857" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке.Алена МАРТЫНОВА

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Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

С раннего утра пятницы, 13 сентября, у Грибоедовского ЗАГСа столицы в ожидании Ксении Собчак и Константина Богомолова дежурили журналисты. Пары, сочетающиеся браком перед звёздными молодоженами, были удивлены вниманием прессы - всех выходящих из Дворца бракосочетаний встречали три десятка камер. (подробности)