С раннего утра пятницы, 13 сентября, у Грибоедовского ЗАГСа столицы в ожидании Ксении Собчак и Константина Богомолова дежурили журналисты. Пары, сочетающиеся браком перед звёздными молодоженами, были удивлены вниманием прессы - всех выходящих из Дворца бракосочетаний встречали три десятка камер.

Женних и невеста эффектно появились из катафалкаФото: Иван МАКЕЕВ

Первыми на церемонию Ксении и Константина прибыли родители жениха, а вслед за ними - мама невесты Людмила Нарусова и немногочисленные гости, приглашённые на официальную часть.

Первыми на церемонию Ксении и Константина прибыли родители женихаФото: Иван МАКЕЕВ

Жених и невеста прибыли около 11 утра, эффектно подъехав на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Свадебный катафалкФото: Иван МАКЕЕВ

Собчак в роскошном платье за пол-миллиона и Богомолов в костюме и цветастой рубашке широко улыбались прессе, но ни на один вопрос так и не ответили. В суматохе один из журналистов случайно наступил на длинный шлейф кружевного дизайнерского наряда невесты, заставив ее остановиться. Но Собчак, известная своей эмоциональностью, лишь скромно улыбнулась: «Осторожнее, осторожнее».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731857" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке.Алена МАРТЫНОВА

С раннего утра пятницы, 13 сентября, у Грибоедовского ЗАГСа столицы в ожидании Ксении Собчак и Константина Богомолова дежурили журналистыФото: Иван МАКЕЕВ

На саму церемонию журналистов не пустили, да и Ксения, увидев толпу, удивилась: «Откуда столько, кто сказал?». Чтобы оградить себя от фотографов, молодожёнам пришлось задействовать свою охрану - пара крепких молодых людей вывели прессу из здания, едва не выставив за дверь начальницу ЗАГСа.

Людмила НарусоваФото: Иван МАКЕЕВ

- Вы кто? - строго спросили ее секьюрити.

- Да начальница я! Пропускайте! - пришлось объясняться руководителю.

Церемония сотояласьФото: Иван МАКЕЕВ

Потом дверь во дворец ЗАГС и вовсе закрыли. Не пустили внутрь даже мужчину, который представился собственником здания, пришедшим на встречу с администрацией. А рядовым молодожёнам, которым посчастливилось жениться в один день с Собчак, пришлось стучаться в двери и всех гостей проводить чуть ли не по спискам.

Из-за звездной свадьбы Грибоедовский ЗАГС закрыли, не пустив даже собственника зданияФото: Иван МАКЕЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731872" frameborder="0"></iframe> Ради свадьбы Собчак закрыли ЗАГС.Алена МАРТЫНОВА

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