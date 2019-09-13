2019-09-13T13:13:46+03:00
Умные вещи

ВКонтакте открывает в МФТИ лабораторию искусственного интеллекта

Лаборанты будут получать ежемесячное денежное вознаграждение
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Кураторами лаборатории станут разработчики VK.Кураторами лаборатории станут разработчики VK.
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ВКонтакте впервые открывает собственную научную лабораторию — в МФТИ, одном из ведущих технических вузов страны. Студенты и сотрудники лаборатории будут изучать и развивать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

Кураторами лаборатории станут разработчики VK. Вместе с ними студенты МФТИ смогут написать исследовательские работы, создать экспериментальные продукты и решить задачи, которыми сейчас занимается Команда ВКонтакте. Лаборанты будут получать ежемесячное денежное вознаграждение.

Научные исследования будут проводиться по направлениям:

- понимание и генерация естественного языка;

- компьютерное зрение;

- мультимодальные нейронные сети;

- рекомендательные системы.

Попасть в лабораторию смогут студенты МФТИ, которые пройдут конкурсный отбор. Подробнее о нём можно узнать на сайте вуза.

Иван Козлов, директор по продукту ВКонтакте:

«Развитие искусственного интеллекта приближает следующую индустриальную революцию. Алгоритмы смогут решать задачи, которые пока легко даются только людям. Поэтому лаборатория в МФТИ — это про развитие всего IT-направления в России. Лаборатория много значит и для ВКонтакте. Мы активно внедряем методы машинного обучения в разные продукты — например, на них построены рекомендации и умная лента новостей. Исследования и разработки студентов могут стать основой для будущих нововведений».

Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ:

«Разумеется, нам, как техническому вузу, очень интересно сотрудничество с ВКонтакте. В лаборатории наши студенты смогут решить уникальные задачи и получить новые знания в области чистой и прикладной математики. Уверен, что результатом работы станут заметные в научной среде проекты. Ведь для развития соцсетей нужны очень серьёзные знания теории графов и искусственного интеллекта — и наша физтех-школа традиционно сильна в этих направлениях».

Проект возглавит руководитель Команды прикладных исследований ВКонтакте Павел Калайдин. Он работает в компании с 2015 года: например, отвечал за разработку ленты новостей, её алгоритмы ранжирования, определение тематики публикаций и внедрение моделей машинного обучение в модерацию контента. Сейчас отдел Павла развивает технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Например, его команда создала нейросеть, генерирующую новостные заголовки.

ВКонтакте поддерживает IT-сообщество, поэтому регулярно устраивает конкурсы, соревнования, программы и лекции для технических специалистов. Среди них VK Hackathon — один из крупнейших хакатонов в России, ежегодный чемпионат по программированию VK Cup, программа для преподавателей информатики и программирования из регионов VK Fellowship, митапы в разных городах России VK Tech Talks о технической работе сервисов ВКонтакте. Кроме того, 12 кандидатов, которые прошли отбор, на два месяца присоединились к команде соцсети в рамках программы стажировок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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