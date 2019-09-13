«Вот это свадебный подарок!»: Собчак станет ведущей шоу на Первом канале, но это не "Пусть говорят"

В день свадьбы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в эфире Первого канала появились проморолики, туманно рекламирующие некую новую программу, которую будет вести Ксения Собчак. В ролике Ксюша возлежит в ванне и звонит по телефону. «Привет, Андрей! - говорит она собеседнику. - Он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться!».

Некоторые паблики поспешили сообщить, что Ксения будет вести «Пусть говорят» вместо Дмитрия Борисова и, таким образом, станет конкурентом Андрея Малахова, который ведет аналогичное шоу - «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Однако источники «КП» опровергли эту информацию.

Попробуем размышлять логически. «Привет, Андрей!» - это субботнее шоу Андрея Малахова на канале «Россия 1». В прошлом сезоне Первый канал ставил напротив этой программы передачу «Эксклюзив» Дмитрия Борисова. «Эксклюзив» оказался не слишком удачным — он представлял клон типичного ток-шоу в духе «Пусть говорят» и было совершенно непонятно, почему по субботам та же передача с тем же ведущим называется по-другому.

Сегодня состоялась свадьба Ксении Собчак и режиссера Константина БогомоловаФото: Иван МАКЕЕВ

С летних каникул «Эксклюзив» не вернулся. Вероятнее всего, Ксения Собчак будет вести некое новое шоу о звездах и скандалах, которое будет выходит во время, которое ранее занимал «Эксклюзив».

Ежедневная программа для Собчак вряд ли подходит. У нее масса других проектов, «рабство» в одном шоу вряд ли ее устроило бы, даром что это Первый канал.

Глава пресс-службы Первого канала Лариса Крымова ушла от прямого ответа на вопрос, какую программу будет вести Ксения.

- Следите за эфиром! - сухо, но остроумно порекомендовала Крымова. Тем самым как минимум подтвердив факт прихода Собчак на канал.

Молодожены расписались в Грибоедовском ЗАГСеФото: Иван МАКЕЕВ

Слухи о возвращении Ксении на Первый впервые пошли после окончания президентской компании в 2017 году, но реализовываться стали лишь сейчас. В день свадьбы Собчак затягивается ее старый гештальт: когда-то она то и дело вела передачи на Первом, но потом, по ее словам, ее «отлучили от федерального эфира» за принципиальную гражданскую позицию. Ксения была вынуждена работать на канале «Дождь» с микроскопической аудиторией где ей, конечно же, не хватало размаха.А после ее кандидатства в президенты тучи рассеялись. Сначала Собчак стала вновь появляться на федеральных кнопках в качестве гостьи в разных шоу, а теперь вот полноценно возвращается в большой эфир.