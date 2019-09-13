2019-09-13T13:21:21+03:00
Звезды

Собчак вышла замуж за Богомолова: неудобный катафалк, оттоптанное платье и пуфик за миллион в подарок

Из своего праздника молодожены устроили настоящее шоу
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
На церемонию жених с невестой прибыли на катафалке, взятом в прокатНа церемонию жених с невестой прибыли на катафалке, взятом в прокатФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолов, назначенная на пятницу, 13-е, проходит феерично, как и ожидалось. Утром молодожены расписались в Грибоедовском ЗАГСе - теперь они официальные муж и жена.

На церемонию жених с невестой прибыли на катафалке, взятом в прокат. Чёрный Кадиллак, украшенный темно-красными цветами, кольцами и надписью «Пока смерть не разлучит нас» стоит 6000 в час.

Из своего праздника молодожены устроили настоящее шоу Фото: Иван МАКЕЕВ

Из своего праздника молодожены устроили настоящее шоуФото: Иван МАКЕЕВ

И хотя выглядит автомобиль эффектно, входить-выходить из него крайне неудобно, да и сидеть проблематично - удобнее лежать. Поэтому процесс посадки молодоженов после торжественной регистрации в ЗАГСе выглядел комично: Собчак в роскошном платье с длинным подолом, окружённой десятками камер, пришлось буквально «нырять» внутрь, то же проделал и новоиспечённый муж.

Чёрный Кадиллак, украшенный темно-красными цветами, кольцами и надписью «Пока смерть не разлучит нас» стоит 6000 в час Фото: Иван МАКЕЕВ

Чёрный Кадиллак, украшенный темно-красными цветами, кольцами и надписью «Пока смерть не разлучит нас» стоит 6000 в часФото: Иван МАКЕЕВ

- Как все прошло? Куда теперь? - на бегу спросили Ксению журналисты.

Собчак и Богомолов в ЗАГСе.Иван МАКЕЕВ

- Все отлично, поедем гулять! - отрапортовала Собчак и отъезжая, ещё долго махала прессе.

Не огорчило невесту и то, что ее дизайнерское платье в суматохе слегка оттоптали. «Осторожнее», - только и улыбнулась Ксюша.

Ради свадьбы Собчак закрыли ЗАГС.Алена МАРТЫНОВА

Эпатажный режиссёр хоть и облачился в костюм, вместо белой рубашки надел цветастую, почти «гавайскую» Фото: Иван МАКЕЕВ

Эпатажный режиссёр хоть и облачился в костюм, вместо белой рубашки надел цветастую, почти «гавайскую»Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот наряд жениха у многих вызвал удивление - эпатажный режиссёр хоть и облачился в костюм, вместо белой рубашки надел цветастую, почти «гавайскую». В таком обличье молодожены и поехали в храм на венчание, а уже оттуда - в ресторан на банкет, куда приглашено 300 гостей.

Утром молодожены расписались в Грибоедовском ЗАГСе - теперь они официальные муж и жена Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром молодожены расписались в Грибоедовском ЗАГСе - теперь они официальные муж и женаФото: Иван МАКЕЕВ

Судя по вишлисту пары, подарки они заказали роскошные: банные халаты за 40 тысяч рублей, пуфик за 1,2 миллиона, софу за 800 тысяч, шкаф - 578 000, покрывало - 306 000, набор для камина - 269 000, вазу - 170 000. Самый дешевый «лот» в этом списке - нож для масла за 24 тысячи рублей. Все это пригодится Ксении для оформления ее загородного дома, куда они с мужем должны переехать в следующем году.

Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке.Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Из-за звездной свадьбы Грибоедовский ЗАГС закрыли, не пустив даже собственника здания [фото, видео]

«Главное, что они счастливы»: будущие свекор и свекровь Собчак готовятся поздравлять молодоженов

Родители Константина Богомолова выехали в ЗАГС на такси [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Не менее 11 человек погибли при попытке утопить статую бога в Индии
Прокуратура Чехии сняла обвинения с премьера Бабиша
Венесуэлла запустит прямое авиасообщение между Москвой и Каракасом
В 2020 году социальные пенсии проиндексируют на 7%
Зарплату не вошедшим в майский указ бюджетникам проиндексируют на 3,8%
Чубайс предложил сделать целью правоохранителей защиту частной собственности
Маткапитал в 2020 году вырастет до 466,6 тысяч рублей
Греф рассказал, что мешает людям нормально жить
Россияне признались, чего боялись в детстве
В Совбезе опасаются распространения сибирской язвы на юге России
Фанаты «ПСЖ» угрожают бойкотировать игру с «Реалом» из-за Неймара
Зеленский: "У нас прекрасные отношения со Штатами"
Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
По предложению Зеленского Рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Минздрав подготовил проект о введении акцизов на электронные сигареты
Зеленский призвал Запад сохранить санкционную политику в отношении России
На каждой пятой заправке обнаружен недолив топлива
Россияне смогут узаконить земли, находящиеся в пользовании более 15 лет
Экс-депутат Рады заявил, что "Нафтогаз" в шоке от угрозы потери транзита
Зеленский рассказал о подготовке к новому этапу обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом
Евросоюз хочет обложить энергетику новыми налогами