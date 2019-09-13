Собчак вышла замуж за Богомолова: неудобный катафалк, оттоптанное платье и пуфик за миллион в подарок

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолов, назначенная на пятницу, 13-е, проходит феерично, как и ожидалось. Утром молодожены расписались в Грибоедовском ЗАГСе - теперь они официальные муж и жена.

На церемонию жених с невестой прибыли на катафалке, взятом в прокат. Чёрный Кадиллак, украшенный темно-красными цветами, кольцами и надписью «Пока смерть не разлучит нас» стоит 6000 в час.

Из своего праздника молодожены устроили настоящее шоуФото: Иван МАКЕЕВ

И хотя выглядит автомобиль эффектно, входить-выходить из него крайне неудобно, да и сидеть проблематично - удобнее лежать. Поэтому процесс посадки молодоженов после торжественной регистрации в ЗАГСе выглядел комично: Собчак в роскошном платье с длинным подолом, окружённой десятками камер, пришлось буквально «нырять» внутрь, то же проделал и новоиспечённый муж.

Чёрный Кадиллак, украшенный темно-красными цветами, кольцами и надписью «Пока смерть не разлучит нас» стоит 6000 в часФото: Иван МАКЕЕВ

- Как все прошло? Куда теперь? - на бегу спросили Ксению журналисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731873" frameborder="0"></iframe> Собчак и Богомолов в ЗАГСе.Иван МАКЕЕВ

- Все отлично, поедем гулять! - отрапортовала Собчак и отъезжая, ещё долго махала прессе.

Не огорчило невесту и то, что ее дизайнерское платье в суматохе слегка оттоптали. «Осторожнее», - только и улыбнулась Ксюша.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731872" frameborder="0"></iframe> Ради свадьбы Собчак закрыли ЗАГС.Алена МАРТЫНОВА

Эпатажный режиссёр хоть и облачился в костюм, вместо белой рубашки надел цветастую, почти «гавайскую»Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот наряд жениха у многих вызвал удивление - эпатажный режиссёр хоть и облачился в костюм, вместо белой рубашки надел цветастую, почти «гавайскую». В таком обличье молодожены и поехали в храм на венчание, а уже оттуда - в ресторан на банкет, куда приглашено 300 гостей.

Утром молодожены расписались в Грибоедовском ЗАГСе - теперь они официальные муж и женаФото: Иван МАКЕЕВ

Судя по вишлисту пары, подарки они заказали роскошные: банные халаты за 40 тысяч рублей, пуфик за 1,2 миллиона, софу за 800 тысяч, шкаф - 578 000, покрывало - 306 000, набор для камина - 269 000, вазу - 170 000. Самый дешевый «лот» в этом списке - нож для масла за 24 тысячи рублей. Все это пригодится Ксении для оформления ее загородного дома, куда они с мужем должны переехать в следующем году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731857" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке.Алена МАРТЫНОВА

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