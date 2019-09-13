Александр Розенбаум: Я дома, в Ленинграде. Всем большое спасибо!
В четверг, 13 сентября, у любимца миллионов - Александра Розенбаума - день рождения. «Комсомолка» - пока наш Герой лежал в больнице, звонила ему через день - такой наказ был от наших читателей и слушателей Радио «Комсомольская правда». А сегодня - тем более звонок вполне уместен...
- Алло, Александр Яковлевич! Это Гамов на связи.
- Саша, привет.
- «Комсомольская правда» поздравляет вас с днем рождения.
- Спасибо, Саша.
- Я надеюсь, что все будет нормально. Потому что все были в восторге от вашего выступления в Кремле по случаю дня рождения Иосифа Давыдовича. (11 сентября, Александр Розенбаум на концерте в ГКД спел а капелла свою знаменитую «Вечернюю застольную», которую однажды записал вместе с Иосифом Кобзоном и Григорием Лепсом.) А вы где отмечаете свой день рождения?
- Я дома.
- То есть в Ленинграде?
- Да, я в Ленинграде сейчас...
- Хорошо. С днем рождения можно вас поздравить?
- Да, с днем рождения поздравил, спасибо. Всем большое спасибо.
- Привет Ленинграду. Мы ждем вас в «Комсомолке».
- Пока.
(Александр Розенбаум планирует приехать к нам в редакцию уже в начале октября.)
Александр Розенбаум: “Я дома, в Ленинграде. Всем большое спасибо».Сегодня народному артисту исполнилось 68 лет.Александр ГАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU