Мамаев с Кокориным из тюрьмы выходят, а друга там оставляют

Александр Протасовицкий, подельник знаменитых, а теперь еще и скандально знаменитых, футболистов. И пока его друзья, с которыми они вместе гуляли по стриптиз-клубам и громили кафе, готовятся к освобождению, он остается в тюрьме.

«Комсомолке» стало известно, что условно-досрочное освобождение Протасовицкого под большим вопросом. Всё дело в том, что на него почему-то пришла плохая характеристика из «Бутырки» - спал под одеялом днем. И не один раз, а целых три. Причем некоторые факты ненадлежащего поведение каким-то образом случились уже после того, как Протасовицкий уехал из «Бутырки».

Как рассказала адвокат осужденного Татьяна Прилипко, с самого начала на Александра оказывали давление. Началось это еще на этапе следствия - ему предложили оговорить Мамаева с Кокориным, пообещав похлопотать о переводе его из обвиняемого в свидетели. Но Протасовицкий отказался лжесвидетельствовать против друзей. Потом его хотели перевести в другое СИЗО (номер 5) и тем самым посеять распри между участниками процесса. И опять он отказался.

- Тогда ему пообещали проблемы из-за несговорчивости, - уверяет адвокат.

В итоге Александр Протасовицкий получил 1,5 года.

- Еще в начале июля (3 и 4 числа), когда уже был обьявлен приговор, его вызывали к руководству СИЗО и предложили остаться отбывать срок у них (такое возможно в хозотряде изолятора-ред.), но он на это не пошел. Тут же ему сообщили, что на нём есть предписание о нарушении режима, которого раньше не было.

Но это еще не все. 10 июля Протасовицкого этапировали в колонию. И почему-то не в ту, куда отправили братьев Кокориных и Мамаева, а другую - в Брянскую область. В сопроводительных документах из «Бутырки» все было в порядке, характеристики хорошие. И 12 августа адвокат подал заявление об УДО.

- И тут вдруг перед заседанием выяснилось, что на Протасовицкого спустя почти два месяц пришли какие-то взыскания из «Бутырки». Причем одно из трех было предъявлено ему уже после того, как он уехал из Москвы 11 августа, - говорит ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. В комиссию с поступило обращение от адвоката Протасовицкого. - В рамках проверок изолятора мы не раз навещали в «Бутырке» Александра. И никогда никаких претензий от сотрудников по нему не было, он, как и другие фигуранты этого дела, характеризовался положительно. И тут вдруг аж три. Нами уже направлено обращение прокурору города Москвы Денису Попову с просьбой провести проверку.

Суд по УДО назначен на 24 сентября. С таким положением вещей как сейчас, никакое освобождение ему не светит. И он будет сидеть до конца срока - до 10 ноября 2019 года. Мамаев и Кокорин выходят на днях - 17 сентября.

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6 сентября суд удовлетворил ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Осужденные выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в законную силу.

Футболисты провели в заключении практически год, но не растеряли спортивную форму. Известно, что Павел Мамаев занимался спортом каждый день, а Александр Кокорин уже после перевода из СИЗО в колонию также задумался о возвращении в большой футбол. (подробности)