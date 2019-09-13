2019-09-13T20:55:14+03:00
Звезды

«Мурашки по коже!»: поклонники в восторге от новой песни Натальи Подольской

Трек «Феникс» для певицы написал автор хитов Владимира Преснякова
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Наталья Подольская презентовала в своем Инстаграме новую песню «Феникс»Наталья Подольская презентовала в своем Инстаграме новую песню «Феникс»
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В пятницу, 13 сентября, Наталья Подольская презентовала в своем Инстаграме новую песню «Феникс», которую поклонники певицы сразу назвали хитом. «Мурашки по коже», «просто волшебная», «вот это голос» - хвалят подписчики в комментариях. И на то есть основания: «Феникс» написал для Натальи Кирилл Павлов, чьи песни уже исполнял муж певицы Владимир Пресняков. Обе они - «Слушая тишину» и «Ты у меня одна» стали хитами, а за первую Пресняков даже получил «Золотой граммофон».

- С Кириллом мы уже работали, он автор моей песни «Проиграла», - рассказала «Комсомолке» Наталья. - Я ему позвонила, попросила, чтобы он написал песню, которая бы раскрыла мой голос, показала диапазон. Буквально через пару дней он прислал «Феникс», я в нее сразу влюбилась. Записывать мне помогал Володя — без него я уже не могу работать в студии.

Всего за несколько часов видео с отрывком будущего хита собрало в Инстаграме артистки более 40 тысяч просмотров.

nataliapodolskayanataliapodolskaya
ФЕНИКС
4930 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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