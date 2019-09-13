Что делать с русским лесом? Сажать!

Пару месяцев назад я обещал вам, что плотно займусь вопросом ежегодных лесных пожаров в нашей Сибири. Если быть точнее – тем, как сделать, чтобы наши леса перестали гореть так интенсивно, часто и длительно. А они горели в этом году с мая и всё лето. Красноярский и Забайкальский края, Иркутская область, Якутия, Бурятия...

Стихия бушевала сильно. Но справедливости ради – видела Сибирь огонь и посильнее. Все причины этого мы уже разбирали. Но для многих они и не важны, главное успеть присоединиться к сводному хору и обвинить власть, которая «покрывает незаконную вырубку леса ради наживы, в интересах китайцев». Да, ещё явна мысль: власть не желает отчего-то этот лес тушить. Но раскачивали-то, собственно, не для того, чтобы спасти лес, а уволить очередного чиновника, близкого к бюджету.

Сегодня я вылетаю в Красноярский край, уже завтра в глухой сибирской тайге, где лес горел два года назад (на свежем пепелище сажать по технологии нельзя), мы высаживаем 80 тысяч саженцев. Эта гуманитарная акция – лишь малая часть большого плана по спасению сибирских лесов. Над ним трудились мы и другие активисты. То есть те, что предпочел не истерить этим летом, обвиняя всех вокруг, а знал, что надо делать, и сделает это.

И в тот момент, когда в Москве тоже решили, что пора заняться русским лесом, пазл сложился. К сожалению, воля эта проявилась, не когда горели миллионы гектаров леса, а когда тему раскачали до критической отметки через соцсети и СМИ, и не заметить этого было уже невозможно.

Однако в любом случае хорошо, что был создан такой резонанс. Мы использовали его, чтобы наконец что-то поменять в лесной отрасли, чтоб у русского леса появился хозяин. Поменять предстоит многое: и о всем сделанном я буду честно рассказывать.

Главный результат, повторюсь, - прекратить с 2020 года ежегодную масштабную катастрофу и по максимуму сохранить нашу сибирскую тайгу. Смотрите завтра репортажи с места событий.