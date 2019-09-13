2019-09-13T23:52:56+03:00
Общество

Антон Алиханов: Вы меня врасплох застали с моими пенсионными накоплениями

32-летний губернатор Калининградской области считает, что "пенсионную копилку" надо не разбивать, а укреплять
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Антон Алиханов пока не задумывался о пенсииАнтон Алиханов пока не задумывался о пенсииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В коридорах власти сейчас вынашивают новую идею – дать возможность молодым людям, еще до наступления пенсионного возраста, забрать накопительную часть пенсии.

- Вы бы хотели досрочно воспользоваться своими пенсионными накоплениями, - спросил я Антона Алиханова, - и на что бы вы их потратили?

- Честно говоря, врасплох вы меня застали с моими пенсионными накоплениями, - признался глава Калининградской области. - Не могу сказать.

Я, наоборот, сторонник того, чтобы, - если есть такая возможность (хотя, к сожалению, не у всех она есть), чуть-чуть откладывал бы с зарплаты еще дополнительно, создавая какую-то подушку безопасности на старость...

- А многие за то, чтобы пенсионную копилку раздербанить. А куда откладывать-то?

- Либо в банковские вклады, либо - в какие-то облигации, акции, еще во что-то.

- Но, с другой стороны, некоторым это (ну, то есть - "раскупорка" пенсионной накопительной части) даст возможность потратить средства на какое-то дополнительное образование. Или, наоборот, - может, удастся зарабатывать денег больше -благодаря именно досрочному использованию накопительной части...

- Чем больше свободы у человека, чем он больше принимает самостоятельных решений - относительно того, как ему планировать жизнь, я думаю, ничего плохого в этом нет.

- То есть, вы…

- Я считаю, что для некоторых людей это было бы возможностью потратить, например, на собственное образование или какое-то улучшение собственной жизни, что позволило бы зарабатывать в дальнейшем, получать больше денег, какое-то дело, может быть, открыть.

И дало бы новый импульс жизни отдельных людей.

Поэтому, думаю, что это - использование накопительной части пенсии до срока - может быть и неплохой идеей. Хотя - деталей предложения я не знаю.

- А на региональном уровне, допустим, в вашей области можно учесть какие-то нюансы? То есть - они просматриваются?

- Я так понимаю, что эта пенсионная история больше - федеральная.

Мы же, как и все регионы, работаем с молодежью, которая хочет бизнесом заняться. И уже довольно активно помогаем в этом направлении, - плотно общаемся и с выпускниками вузов, и с другими ребятами, которые хотят свое дело какое-то начать.

Но есть и другие инструменты, - так сказать, для социального контраста, для тех людей, кто в трудной жизненной ситуации, но имеют потенциал и желание из нее выбраться именно через реализацию каких-то своих идей - творческих или предпринимательских.

Так что - достаточно инструментов, на мой взгляд, я бы даже сказал бы - их много, которые позволяют людям выйти из трудной ситуации и перейти к фазе развития.

- Какие конкретные инструменты? Можете привести примеры именно ваши - фирменные, калининградские, алихановские?

- Я не думаю, что это фирменные какие-то мои рецепты.

У нас есть и микрокредиты на начало бизнеса, и помощь для начинающих фермеров, и - кооперативам нашим. Но это - что касается предпринимателей. Они мне просто больше нравятся.

Потому что - когда помогаешь таким людям, сразу понимаешь, что это, как говорится, в коня корм, это люди, которые настроены на результат и хотят чего-то добиться в жизни.

Инструментов много, но они в основном связаны с предпринимательской деятельностью. Потому что наша задача -не рыбу человеку дать, а удочку ему вручить и научить ею пользоваться, фигурально выражаясь...

Антон Алиханов: «Я бы посоветовал молодёжи не снимать накопительную часть пенсии».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Российский МИД видит необходимость в возобновлении переговоров между США и Талибаном*
Звезду «Отчаянных домохозяек» осудили за мошеничество
Видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова попало в сеть
Сноуден заявил, что свободно говорить он может только в России
В МИД Украины рассказали об оттепели в отношениях с РФ
В Пентагоне опровергли информацию о планах увеличить число американских военнослужащих в Сирии
Во Флориде с помощью Google Earth случайно нашли останки пропавшего 22 года назад мужчины
Глава СБУ рассказал о следственных действиях с Цемахом по делу MH17
Политолог прокомментировал слова Юнкера о кульминации континентальной трагедии
В МВД рассказали, когда чаще всего угоняют машины
Комиссия ООН приступит к расследованию авиаударов в Идлибе с 30 сентября
Синоптики рассказали, когда в Москву придет третья волна бабьего лета
"Потому что мы дышим!": Собчак объяснила, почему ее свадебный катафалк ехал с открытым багажником
Налогоплательщиков будут информировать о долгах через смс
Песни The Beatles, Queen и Nirvana стали новым школьным нормативом
Зеленский: выборы в Донбассе могут пройти только после развода войск
В Армении вышел из СИЗО владелец бара в Подмосковье, где убили спецназовца ГРУ
ФРГ, ЕС и Британия призвали Иран вернуться к исполнению СВПД
МИД Чехии вызвал российского посла из-за слов Владимира Мединского
Власти Италии будут платить гражданам 700 евро в месяц за переезд в юг страны
Вашингтон ввел новые санкции против Пхеньяна
Украина не может объявить войну России из-за отсутствия ядерного оружия
Путин поручил правительству заложить в бюджет средства на восстановление жилья в Приангарье
Законопроект Минтруда о повышение МРОТ с 2020 года был одобрен
В Грузии застрелили гражданина России
Американскую пловчиху дисквалифицировали за откровенный купальник
В Совете Федерации предложили Украине войти в состав РФ
Google выплатил Роскомнадзору штраф в 700 тысяч рублей
Путин примет участие в трехстороннем саммите по Сирии