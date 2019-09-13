Антон Алиханов: Вы меня врасплох застали с моими пенсионными накоплениями

В коридорах власти сейчас вынашивают новую идею – дать возможность молодым людям, еще до наступления пенсионного возраста, забрать накопительную часть пенсии.

- Вы бы хотели досрочно воспользоваться своими пенсионными накоплениями, - спросил я Антона Алиханова, - и на что бы вы их потратили?

- Честно говоря, врасплох вы меня застали с моими пенсионными накоплениями, - признался глава Калининградской области. - Не могу сказать.

Я, наоборот, сторонник того, чтобы, - если есть такая возможность (хотя, к сожалению, не у всех она есть), чуть-чуть откладывал бы с зарплаты еще дополнительно, создавая какую-то подушку безопасности на старость...

- А многие за то, чтобы пенсионную копилку раздербанить. А куда откладывать-то?

- Либо в банковские вклады, либо - в какие-то облигации, акции, еще во что-то.

- Но, с другой стороны, некоторым это (ну, то есть - "раскупорка" пенсионной накопительной части) даст возможность потратить средства на какое-то дополнительное образование. Или, наоборот, - может, удастся зарабатывать денег больше -благодаря именно досрочному использованию накопительной части...

- Чем больше свободы у человека, чем он больше принимает самостоятельных решений - относительно того, как ему планировать жизнь, я думаю, ничего плохого в этом нет.

- То есть, вы…

- Я считаю, что для некоторых людей это было бы возможностью потратить, например, на собственное образование или какое-то улучшение собственной жизни, что позволило бы зарабатывать в дальнейшем, получать больше денег, какое-то дело, может быть, открыть.

И дало бы новый импульс жизни отдельных людей.

Поэтому, думаю, что это - использование накопительной части пенсии до срока - может быть и неплохой идеей. Хотя - деталей предложения я не знаю.

- А на региональном уровне, допустим, в вашей области можно учесть какие-то нюансы? То есть - они просматриваются?

- Я так понимаю, что эта пенсионная история больше - федеральная.

Мы же, как и все регионы, работаем с молодежью, которая хочет бизнесом заняться. И уже довольно активно помогаем в этом направлении, - плотно общаемся и с выпускниками вузов, и с другими ребятами, которые хотят свое дело какое-то начать.

Но есть и другие инструменты, - так сказать, для социального контраста, для тех людей, кто в трудной жизненной ситуации, но имеют потенциал и желание из нее выбраться именно через реализацию каких-то своих идей - творческих или предпринимательских.

Так что - достаточно инструментов, на мой взгляд, я бы даже сказал бы - их много, которые позволяют людям выйти из трудной ситуации и перейти к фазе развития.

- Какие конкретные инструменты? Можете привести примеры именно ваши - фирменные, калининградские, алихановские?

- Я не думаю, что это фирменные какие-то мои рецепты.

У нас есть и микрокредиты на начало бизнеса, и помощь для начинающих фермеров, и - кооперативам нашим. Но это - что касается предпринимателей. Они мне просто больше нравятся.

Потому что - когда помогаешь таким людям, сразу понимаешь, что это, как говорится, в коня корм, это люди, которые настроены на результат и хотят чего-то добиться в жизни.

Инструментов много, но они в основном связаны с предпринимательской деятельностью. Потому что наша задача -не рыбу человеку дать, а удочку ему вручить и научить ею пользоваться, фигурально выражаясь...