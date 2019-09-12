Пенсионные накопления можно будет потратить досрочно

Финансовые власти становятся все либеральнее. То разрешат забирать часть материнского капитала наличными, то подарят ипотечные каникулы. А теперь предлагают, если приспичит, воспользоваться пенсионными накоплениями.

- Мы предлагаем разрешить забирать часть денег из пенсионных сбережений в случае тяжелых жизненных ситуаций, - заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

По его словам, такие форс-мажоры нужно прописать законодательно. Но чтобы не выдумывать самокат, можно использовать что-то уже существующее. К примеру, в законе об ипотечных каникулах, который вступил в силу этим летом, перечень тяжелых жизненных ситуаций четко прописан. Это увольнение, инвалидность, потеря кормильца, длительная нетрудоспособность или падение доходов более чем на 30%. Если что-либо из перечисленного произошло, заемщик может взять бесплатные ипотечные каникулы - на срок до полугода. Отказать банк не имеет права.

Сколько конкретно сможет забрать гражданин, в Минфине пока не решили. По словам Моисеева, это всего лишь «концепция» - одно из предложений, которые обсуждаются в различных ведомствах. Но один нюанс точно не изменится. Речь идет только о тех деньгах, которые гражданин перевел в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) самостоятельно. И если часть суммы он заберет обратно, то обязан будет вернуть полученный налоговый вычет.

- Сейчас государство вычитает налог (13% от вложенной суммы. - Ред.), если человек сам копит на пенсию. Соответственно, если он забирает пенсионные накопления и хочет использовать эти деньги не на пенсию, значит налог, который не был уплачен, должен быть уплачен, - пояснил Моисеев.

Поясним. Сейчас те, кто самостоятельно откладывает себе на пенсию и хранит деньги в НПФ, имеют право на налоговый вычет. Допустим, если человек за год вложил 120 тысяч рублей (это максимальная сумма, с которой полагается вычет), то он сможет получить назад от государства 13% - 15 600 рублей. Так государство стимулирует россиян думать о своем будущем.

Другое дело, что пользуются этим очень немногие. В основном индивидуальные пенсионные накопления есть либо у богатых россиян, либо у сотрудников крупных федеральных корпораций («РЖД», «Газпром», «Лукойл» и т.д.). У подавляющего большинства россиян есть только накопительная пенсия, которую в принудительном порядке раньше формировало государство. Она налоговыми льготами не облагается. И вообще заморожена с конца 2013 года.

Минфин и Центробанк все эти годы пытаются придумать аналог этой системы, но до сих пор не сошлись в нюансах. В начале сентября тот же Моисеев сообщил, что в ведомстве придумали «гарантированный пенсионный продукт», но не пояснил, как именно он будет работать и как россиян будут стимулировать откладывать на пенсию самостоятельно. Ждем новой реформы.

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